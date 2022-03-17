Власти РФ придумали способ ввозить санкционную электронику

Правительство рассматривает сценарий, при котором закупать санкционную электронику будет одна организация. Эксперты считают, что единый закупщик позволит поставщикам зарубежного оборудования избежать санкционных ограничений, так как такой механизм позволяет скрыть информацию о конечном заказчике. Однако не все согласны с эффективностью такой инициативы.

Правительство рассматривает вариант, при котором закупки компьютеров и телеком-оборудования будет осуществлять одна организация. Инициатива прописана в проекте плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Об этом пишет РБК.

Ответственными за определение консолидированного исполнителя закупок назначены Минцифры, Министерство финансов (Минфин) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В документе не уточняется, как именно будет работать такой механизм, и зачем он необходим. По данным источника РБК, единый закупщик позволит поставщикам зарубежного оборудования избежать санкционных ограничений. Что, в свою очередь, успокоит поставщиков и компании, которым требуется оборудование, считает он.

Такой механизм также может упростить поиск финансирования закупок в случае перехода поставщиков на авансовые платежи, поясняет другой собеседник РБК. Также единый закупщик может упростить предоставление компаниям мер поддержки, например, в виде субсидирования ставки по кредиту.

Представитель Минфина перенаправил вопрос РБК в Минцифры. РБК направил вопрос в Минцифры и Правительство. Представитель ФАС сказал изданию, что документ к ним не поступал.

После начала военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 г., США и другие страны ввели в отношении нашей страны санкции. Среди них — ограничения на импорт в Россию высокотехнологичной продукции, включая микроэлектронику, компьютеры, телекоммуникационное оборудование и т.п.

Адвокат Pen & Paper Кира Винокурова рассказала РБК, что консолидированный исполнитель закупок даст возможность скрыть информацию о конечном заказчике. Она считает, что такой механизм позволит ограничить распространение в открытом доступе информации о потенциальном нарушении режима санкций иностранных юрисдикций. Подобная информация может быть использована для распространения санкций на компании, которые сотрудничают с лицами, уже включенными в санкционные списки.

Винокурова также отметила, что ранее Минфин ввело новые правила, по которым закупки госкомпаний, попавших под иностранные санкции, не будут размещаться в единой информационной системе.

Эксперт по внешнеэкономической деятельности BMS Law Firm Никита Матюхов сомневается в том, что такой механизм закупок позволит избежать запрета на ввоз запрещенной продукции. По его мнению, единый закупщик упростит Западу применение санкций, поскольку отслеживать консолидированный поток товаров будет проще. «Риски вторичных санкций для участников такой цепочки, очевидно, более вероятны, чем, выражаясь простым языком, для челноков», — считает он.

По мнению Матюхова, такой механизм мог бы сработать, если консолидированный поставщик импортировал бы санкционные товары из лояльных, нейтральных по отношению к санкциям против России стран. «Например, если в условном Казахстане будет использоваться фирма-посредник, которая играла бы для зарубежного производителя, не желающего или не имеющего возможности поставлять те или иные товары для России, роль конечного потребителя или местного дистрибьютора», — говорит он.

«В условиях санкций и ограничений внешнеэкономической деятельности консолидированный исполнитель может работать на уровне межправительственных соглашений и лучше контролировать расходование валютных средств», — говоря о логике Правительства, отмечает директор Ассоциации производителей компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) и председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев.

В то же время Комлев оговаривается, что государство должно понимать, что такой консолидированный исполнитель быстро попадет в черный список. Он надеется, что Правительство не станет разрушать ИТ-рынок таким шагом.