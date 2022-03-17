Дрон впервые отследил падение метеорита и нашел его.

Австралийские инженеры впервые отследили падение метеорита на Землю и нашли его фрагмент спустя четыре дня с помощью дрона, а не поискового отряда. Статья с кратким описанием эксперимента была представлена на 53-й Лунной и планетарной научной конференции

В земную атмосферу постоянно входят небольшие космические тела, которые обычно просто сгорают в атмосфере, образуя на небе «падающую звезду». До поверхности Земли доходит лишь очень небольшая доля влетающих в атмосферу объектов. Потенциально яркий след от пролета позволяет отследить район падения, который, как правило, имеет размер в несколько квадратных километров. Но эта задача осложняется несколькими факторами: большая часть падений происходит над морями и малонаселенными районами, а на поиски небольших фрагментов на территории в несколько квадратных километров приходится тратить много времени и усилий людей.

Поскольку дроны позволяют просканировать большую территорию гораздо быстрее, ученые и инженеры уже не первый год пытаются применить их для поиска метеоритов. В прошлом году мы рассказывали о том, как исследователи разработали метод поиска метеоритов дроном и даже проверили его после падения объекта в США, но безуспешно: дрон нашел три предмета-кандидата, из которых один оказался щеткой, а два других — обычными камнями.

Теперь другая группа, в которую входит один из авторов предыдущей работы Адриан Девилльпуа (Hadrien Devillepoix), рассказала о первой успешной находке отслеженного метеорита с помощью дрона. Они использовали пару дронов: первый обследует предполагаемое место падения, возвращается на базу для скачивания снимков, а затем второй вылетает в точки с обнаруженными предметами-кандидатами. Если снимки со второго дрона подтверждают, что объекты похожи на настоящие метеориты, то только после этого на место отправляются специалисты. После того, как первый дрон вернулся, снимки загружаются на компьютер с нейросетью, разработанный группой для предыдущей работы. Она была обучена искать на фотографиях метеориты или похожие на них камни. Для этого авторы отсняли в разных местах 19 образцов метеоритов, взятых из музея.

Найденный метеорит Источник изображения: S. L. Anderson et al. / 53rd Lunar and Planetary Science Conference, 2022

В декабре 2021 года исследователи смогли проверить метод на практике после падения метеорита в западной части равнины Налларбор в Австралии. На четвертый день исследователи обнаружили в расчетном районе падения небольшой метеорит массой 70 грамм и размером около пяти сантиметров. Авторы пока не успели провести полноценный анализ, но предполагают, что он принадлежит к классу обыкновенных хондритов.

Авторы отметили, что их алгоритм находил на снимках и другие аномалии, в том числе животных. Ранее мы рассказывали о том, как дроны научили следить за коалами, акулами и птицами.

Григорий Копиев