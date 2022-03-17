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Марсианский грунт оказался прочнее лунного реголита

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Марсианский грунт оказался прочнее лунного реголита
Марсианский грунт оказался прочнее лунного реголита.
Источник изображения: CNSA

Команда первого китайского марсохода «Чжужун» опубликовала результаты анализа данных, собранных за первые 60 солов его работы на Равнине Утопия. Оказалось, что грунт в месте высадки гораздо более прочный, чем лунный реголит, а также достаточно липкий. Кроме того, ученые определили, что рельеф местности в районе высадки сформирован за счет физического и химического выветривания горных пород, в том числе с участием воды. Статья опубликована в журнале Nature Geoscience.

«Чжужун» был доставлен на Равнину Утопия на Марсе в мае прошлого года в рамках миссии «Тяньвэнь-1», которая также включает в себя орбитальный аппарат-ретранслятор и посадочную платформу. Шестиколесный ровер оснащен солнечными батареями, камерами, георадаром, спектрометром для исследования минералов и метеодатчиками. Он уже закончил основную научную программу, рассчитанную на 90 солов (марсианские сутки), и перешел к расширенной, проехав за это время более 1,5 тысячи метров по Марсу.

Группа планетологов во главе с Лянем Дином (Liang Ding) из Харбинского политехнического университета опубликовала предварительные результаты анализа научных данных о структуре поверхности в районе высадки марсохода за первые 60 солов совместной работы «Чжужуна» и орбитального аппарата «Тяньвэнь-1». За это время ровер проехал 450,9 метров.


а) Топографическая карта района высадки ровера; b, c, d, e) Район высадки и элементы тормозной системы по данным орбитальных аппаратов; f) Район высадки ровера с его точки зрения.

Источник изображения: L. Ding et al. / Nature Geoscience, 2022



Геологические особенности места посадки «Чжужуна». а) Распределение и характеристики эоловых гряд вокруг места высадки; b, c) Снимки поперечного эолового хребта; d) Небольшой кратер, окруженный темными камнями, на дне которого отложения песка, e) сильно эродированный кратер; f) Мини-кратер (диаметром 0,95 метра) прямо под посадочным модулем; g–i) Скалистые обнажения с разнообразной структурой.

Источник изображения: L. Ding et al. / Nature Geoscience, 2022


Место посадки находится в низменности, возрастом примерно 3,32–3,36 миллиарда лет, что соответствует позднегесперийскому периоду. В регионе есть сотни наложенных друг на друга небольших кратеров, складчатых хребтов и узких грабенов, также присутствуют эоловые гряды, представляющие собой, в основном, поперечные эоловые хребты, указывающие на северо-восточное направление местных ветров. На поверхности области мало крупных валунов, наблюдаются небольшие камешки, а коренные породы полускрыты песком. Морфология скал и кратеров на снимках, сделанных «Чжужуном», указывает как на процессы физического выветривания (ударное распыление при падении метеоритов, эрозия за счет ветра и песка и выветривание при замораживании-оттаивании пород), так и на возможное взаимодействие пород с водой и растворенными в ней солями, что приводило к химическому выветриванию.


Маршрут марсохода и связанное с ним проскальзывание колес в течение первых 60 солов.

Источник изображения: L. Ding et al. / Nature Geoscience, 2022


Ученые также смогли оценить механические свойства грунта в месте высадки ровера. Он демонстрирует высокую несущую способность и сцепление с колесами, которые выше, чем в случае лунного реголита в месте посадки лунохода «Юйту-2». Эквивалентная жесткость грунта оценивается в диапазоне от 1390 до 5872 килопаскалей на метр, а угол внутреннего трения составляет от 21 до 34 градусов при сцеплении от 1,5 до 6 килопаскалей. Высокое сцепление грунта приводит к его налипанию на колеса ровера, при этом угол внутреннего трения меньше, чем в случае посадочных площадок миссий «Викинг-2», InSight, «Феникс» и Mars Pathfinder.

Подробно о том, как устроена первая марсианская миссия Китая, мы рассказывали в материале «Вопросы к небу».

Александр Войтюк

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Страны
Китай
Проекты
Марс
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