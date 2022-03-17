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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило об ударе по военным объектам в Виннице

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И.Конашенков
И.Конашенков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство обороны России заявило об ударе высокоточным оружием по украинским военным объектам в Виннице.

"Утром 16 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в населенном пункте Винница", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

9 марта Конашенков заявил, что в Виннице расположен командный пункт ВВС Украины, который получает данные о воздушной обстановке от самолетов радиолокационного обнаружения НАТО с территории Польши.

"Отсутствие информации о воздушной обстановке руководство украинских вооружённых сил пытается восполнить за счет получения данных на командном пункте воздушных сил в Виннице от самолетов Е-3А системы "АВАКС-НАТО". Данные самолёты ведут круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Польши", - сообщил 9 марта Конашенков.

Он тогда заявил, что украинская система ПВО "носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации".

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