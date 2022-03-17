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Военное обозрение

Британская компания Rolls-Royce поможет в создании двигателя для первого турецкого истребителя TF-X

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Источник изображения: topwar.ru

Создав совместное предприятие с фирмой Kale (Турция), британская компания Rolls-Royce поможет в создании двигателя для первого турецкого истребителя пятого поколения TF-X. Компании партнеры организовали общую «дочку», которая получила название TAEC.

Об этом сообщает американский журнал Defense News.

Известно, что турецкая доля в совместном предприятии составляет 51 процент. Первая попытка запустить данный проект закончилась неудачей. Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир объяснял это «пятью или шестью» разногласиями между компаниями по производственным вопросам, но теперь, по его словам, они устранены.

Я думаю, что мы готовы работать вместе

- заявил чиновник в телеинтервью 5 марта.

Свой первый полет TF-X должен совершить в 2026 году. По словам турецких чиновников, на вооружение ВВС страны он должен поступить в 2029 году. В его прототипах будут использоваться двигатели F-110 американского производства от компании General Electric, а в дальнейшем их сменят силовые установки TAEC. Ожидается, что они позволят новому самолету подниматься на высоту свыше 12 тысяч метров и развивать скорость 1,8 Маха.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее сообщалось о планах Анкары закупить несколько десятков истребителей Eurofighter Typhoon. Предположительно данная сделка запланирована в качестве временной меры до ввода в эксплуатацию отечественных самолетов.

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Страны
Великобритания
США
Турция
Продукция
EF-2000
Компании
General Electric
Rolls-Royce
Проекты
Истребитель 5 поколения
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