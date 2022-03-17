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Переговорщики, возможно, вышли на мирный план, основанный на нейтралитете Киева

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Переговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области.
Источник изображения: © РИА Новости Александр Кряжев

Переговорщики, возможно, вышли на мирный план, основанный на нейтралитете Киева

Предлагаем нашим читателям краткое изложение статьи FT. Она оказалась в центре внимания, поскольку утверждает, что делегации подготовили план из 15 пунктов по завершению конфликта.

"Украина и Россия достигли значительного прогресса по состоящему из 15 пунктов мирному плану. Он включает прекращение огня и вывод российских войск, если Киев объявит о своем нейтралитете и согласится на ограничения в отношении своих вооруженных сил".

Об этом сообщила газета "Файненшл таймс" (Financial Times – FT), ссылаясь сразу на трех людей, вовлеченных в переговоры между российской и украинской делегациями.

Газета сообщает также, что впервые нынешний проект договора украинская и российская делегации обсудили еще в понедельник. В этом проекте якобы записано, что Киев навсегда откажется от своих амбиций по присоединению к НАТО. Кроме того, Киев еще и обещает не размещать на территории Украины иностранные военные базы или оружие.

Тем не менее, сообщает далее Financial Times, "Путин не выказывал признаков готовности к компромиссу в среду". "Мы никогда не позволим Украине стать плацдармом для агрессивных действий против нашей страны", сказал Путин в среду, сообщает FT.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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