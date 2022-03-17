Путин высоко оценил действия чеченских военных в Донбассе

Президент России Владимир Путин отметил достойное выполнение военными из Чечни своего долга в рамках спецоперации ВС РФ в Донбассе.

"Ваши военнослужащие, которые принимают участие в операции (в Донбассе), выполняют свой воинских долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию - в высшей степени достойно", - сказал он, обращаясь к главе Чечни Рамзану Кадырову во время совещания, посвященного мерам социально-экономической поддержки регионов. Мероприятие прошло в режиме видеосвязи

"Я сейчас позвоню вам, поговорим на этот счет", - добавил президент.

Валентина Егорова