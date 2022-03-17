Танк T-72M1 получил башню от Т-90С в Индии

В Индии создали очередной гибрид - недавно у завода, специализирующегося на выпуске бронетехники, в городе Авади была замечена необычная версия T-72M1 Ajeya. От обычного образца она отличается установкой башни от выпускавшегося на этом предприятии основного боевого танка T-90 Bhishma.

В Индии и раньше экспериментировали с монтажом на "семьдесят вторые" боевых отделений от других боевых машин. Можно вспомнить танк EX с башней, внешне напоминающей ту, что имеется у разработанного и также изготовляемого местной военной промышленностью танка Arjun.

Главная особенность этого варианта - 120-мм нарезная пушка, способная применять кроме традиционных снарядов еще и управляемое вооружение. Сообщалось, что в конструкции применено многослойное бронирование, а мощность многотопливного двигателя повышена более чем на 220 л.с.

Всего было изготовлено восемь образцов, которые прошли полный цикл испытаний. Их даже показывали на военных парадах в Дели, однако командование этот вариант.

Возможно, конструкторы теперь решили модернизировать устаревающие Т-72М1 уже с помощью отработанных лицензионных технологий.

По сравнению со старой башней, заимствованная от Т-90С имеет гораздо более мощное бронирование и совершенную систему управления огнем.

Ранее сообщалось об успешной доводке 1000-сильного мотора и создании своей версии встроенной динамической защиты, способной противостоять как кумулятивным, так и бронебойным боеприпасам. Все эти новинки должны позволить еще на долгое время продлить эксплуатацию старых танков в войсках.

Алексей Брусилов