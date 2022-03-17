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РИА Новости

ВС России уничтожили 1354 единицы бронетехники на Украине с 24 февраля

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Уничтоженная военная техника ВСУ и мусор в частном секторе Волновахи
Уничтоженная военная техника ВСУ и мусор в частном секторе Волновахи.
Источник изображения: © РИА Новости / Иван Родионов

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. С начала спецоперации уничтожено более 1350 танков и другой бронетехники Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1096 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал генерал.


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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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Конашенков Игорь
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