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РИА Новости

Тактика Минобороны России на Украине полностью себя оправдала, заявил Путин

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Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке.
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Тактика Минобороны РФ на Украине полностью себя оправдала, делается все, чтобы избежать потерь мирного населения, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Министерством обороны России и нашим Генеральным штабом, то она полностью себя оправдала. И наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм. Делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов", - сказал он на совещании по мерам поддержки регионов РФ.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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