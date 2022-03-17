Тактика Минобороны России на Украине полностью себя оправдала, заявил Путин

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Тактика Минобороны РФ на Украине полностью себя оправдала, делается все, чтобы избежать потерь мирного населения, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Министерством обороны России и нашим Генеральным штабом, то она полностью себя оправдала. И наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм. Делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов", - сказал он на совещании по мерам поддержки регионов РФ.