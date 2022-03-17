NASA продлило миссию марсианского вертолета Ingenuity

Ingenuity продолжит совершать полеты на Красной планете и помогать миссии марсохода Perseverance еще как минимум полгода, до сентября 2022 года. Попутно он продолжит тестировать свои возможности и бить рекорды по высоте и длительности полета, что предоставит бесценные данные для проектирования конструкций будущих марсианских летательных аппаратов.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США объявило о своем решении после 21-го успешного полета марсианского вертолета. Он стал первым как минимум из трех, необходимых вертолету для пересечения северо-западной части региона Сейта (Séítah), который аппарат изучал в свой первый год на Марсе, и достижения следующей области для исследований — Трех Рукавов (Three forks) в дельте пересохшей реки Неретва.

Новый район полетов Ingenuity полностью отличается от невыразительной и относительно плоской местности, в которой он работал с момента первого полета 19 апреля прошлого года. Веерообразная дельта шириной в несколько километров, образованная древней рекой Неретва, возвышается более чем на 40 метров над дном кратера Езеро, в западной части которого и проводят сейчас исследования пара роботизированных аппаратов после приземления.

Дельта бывшей реки заполнена зубчатыми скалами, наклонными поверхностями, выступающими валунами и песчаными карманами, которые могут стать серьезным препятствием на пути марсохода Perseverance и вертолета Ingenuity.

Первый может увязнуть в песках или повредить колеса, а второй — запросто перевернуться при приземлении. Тем не менее новый регион должен содержать многочисленные геологические открытия — возможно, даже доказательства некогда существовавшей на Марсе микроскопической жизни.

Маршруты движения и текущие местоположения марсохода Perseverance и вертолета Ingenuity в кратере Езеро по состоянию на 379 сол (15.03.2022). Источник изображения: NASA JPL

По достижении дельты первой задачей Ingenuity станет помощь в выборе оптимального для Perseverance маршрута на ее вершину, по одному из двух высохших речных русел. Кроме того, камеры, установленные на вертолете, помогут команде операторов марсохода определить потенциальные научные цели для взятия проб грунта, провести съемку удаленных геологических объектов (за пределами видимой и проходимой для Perseverance зоны) и разведать возможные посадочные зоны для программы по возвращению образцов с Марса.

«Кампания в дельте реки у кратера Езеро станет самой большой проблемой, с которой столкнется команда Ingenuity с момента его первого полета на Марсе, — подчеркивает Тедди Цанетос (Teddy Tzanetos), руководитель группы Ingenuity в Лаборатории реактивного движения NASA. — Чтобы повысить шансы на успех, мы увеличили размер команды и продолжили модернизировать полетное программное обеспечение для повышения эксплуатационной гибкости и безопасности полетов».

Часть этих обновлений привели к снижению числа навигационных ошибок во время полета, что усилило безопасность как полета, так и посадки. А недавнее изменение ПО Ingenuity освобождает его от ранее установленной максимальной высоты подъема в 15 метров (хотя прежде аппарат не поднимался выше 12 метров).

Повышение высоты может привести к постепенному увеличению как скорости, так и дальности полета. Другое обновление позволяет Ingenuity изменять скорость прямо в воздухе и приспосабливаться к изменениям ландшафта местности.

Два разных маршрута, по которым Ingenuity может добраться до дельты реки Неретва у кратера Езеро. Красной точкой показано текущее положение вертолета после 21-го удачного полета. Источник изображения: NASA/JPL-Caltech/Университет Аризоны/USGS

Следующий полет Ingenuity, запланированный не ранее 19 марта, будет сложным путешествием длиной около 350 метров, включающим в себя резкий поворот в полете для огибания большого холма, лежащего на пути вертолета. После этого команда определит дальнейший маршрут для окончательного выхода из региона Сейта. Суммарно за все время миссии Ingenuity находился в воздухе более 38 минут и преодолел почти 4,7 километра.

«Этот предстоящий полет станет моей 22-й записью в бортовом журнале, — заключает главный пилот Ingenuity Ховард Грип (Håvard Grip) из Лаборатории реактивного движения NASA. — Помню, когда все это началось, я подумал, что нам повезет, если получится внести туда три записи, и очень повезет, если их будет пять. Теперь такими темпами мне понадобится вторая книга».