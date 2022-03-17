Лавров: для встречи Путина и Зеленского нет препятствий, но она должна закрепить конкретные договорённости

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Препятствий для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, однако она должна закрепить конкретные договоренности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нет никаких препятствий для организации встречи при понимании, что она не будет встречей ради самой себя, а будет контакт президентов, который закрепит достигнутые договоренности, которые сейчас вырабатываются по каналу двух делегаций - они заседали в Белоруссии три раза, сейчас встречаются в формате видеоконференцсвязи", - сказал Лаврова на пресс-конференции в среду.

Он подчеркнул, что Россия не раз отмечала "очевидное предпочтение, которое украинское руководство отдает внешним эффектам, проведению встреч только для того, чтобы потом показали по телевизору картинку".

"Мы извлекли очень серьезный урок из этих манер украинских лидеров и теперь будем договариваться о встречах, которые будут реально иметь добавленную стоимость по всем ключевым вопросам, которые привели к нынешнему конфликту", - добавил глава МИД РФ.