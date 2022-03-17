Ударную мощь мотострелковых частей ДНР усилили БМП-3

Подразделения ДНР получили боевые машины пехоты третьего поколения. Их прибытие продемонстрировано в репортаже CGTN Экипажи уже приняли новую технику и нанесли на броню опознавательные знаки Z.

БМП-3 значительно усилят ударную и огневую мощь мотострелков. На них установлены 100-мм орудия, способные применять не только обычные боеприпасы, но и противотанковые управляемые снаряды.

Спаренная 30-мм пушка эффективна как против живой силы противника, так и против различной легкой бронетехники и низколетящих воздушных целей, например боевых вертолетов.

Прицельный комплекс дает возможность применять это вооружения в любое время суток.

Мощность двигателя - 500 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч, по воде - 10 км/ч. Запас хода - 600 км. Экипаж - 3 человека, десант - 10.

До недавнего времени основу общевойсковых соединений Народной милиции составляли БМП-1 и БМП-2. Эта техника была захвачена у вооруженных формирований Украины. Многие из образцов из-за неквалифицированной эксплуатации экипажами ВСУ находились в удручающем состоянии. Поэтому бойцам пришлось их восстанавливать.

Часть "единиц" и "двоек" даже прошли модернизацию. Например, в гвардейской отдельной мотострелковой бригаде серьезно усилили защиту БМП-2. В передней части корпуса, по бортам и на башне у них смонтировали навесной комплект "реактивной брони".

Причем, это было сделано так, чтобы полностью исключить последствия после возможного срабатывания взрывчатого вещества в контейнерах. Для нейтрализации кумулятивных боеприпасов применены и решетчатые экраны.

Также для доставки пехоты в частях народной милиции используются гусеничные транспортеры МТ-ЛБ и колесные БТР-80.

Алексей Моисеев