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Интерфакс-АВН

Путин о западных санкциях: речь идет о войне экономическими средствами

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Московский Кремль
Московский Кремль.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Санкции западных стран в отношении России направлены на разрушение экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сами лидеры Запада уже раскрывают, что санкции направлены не против отдельных лиц или компаний, их цель - нанести удар по всей нашей отечественной экономике, по нашей социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье, каждому гражданину России. Фактически такие шаги, направленные на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей, имеют все признаки агрессии", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.

Президент добавил, что речь идет о войне "экономическими, политическими и информационными средствами", которая носит "тотальный и неприкрытый характер".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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