В США рассказали об обманывающем ПВО «Искандере»

Боеприпасы оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» способны нести специальные элементы для обмана систем противовоздушной обороны (ПВО). Это повышает защищенность ракеты ОТРК, сообщает The Drive.

В публикации рассказали, что после применения ОТРК «Искандер-М» на Украине удалось найти малоразмерные ложные боеприпасы. Неназванный источник в американской разведке сообщил The New York Times, что боеприпасы относятся к новому типу приманок.

The Drive пишет, что ранее подобные приманки несли межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Приманки у ОТРК «Искандер-М» могут свидетельствовать о приспособленности ракет для поражения современных средств ПРО.

Автор материала предположил, что ракета ОТРК может нести до шести ложных боеприпасов. Эти устройства позволяют влиять на работу радиолокационных станций и уводить от боеприпаса «Искандер-М» ракеты с инфракрасными головками самонаведения.

ОТРК «Искандер-М» приняли на вооружение в 2006 году. Комплекс предназначен для поражения систем противовоздушной и противоракетной обороны. Ракета комплекса позволяет уничтожать цели на дальности до 500 километров.

Ранее военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что Россия в ответ на усиление НАТО может разместить на западных границах ракетные комплексы. Он отметил, что российская сторона может усилить границы перспективным комплексом или ОТРК 9К720 «Искандер-М».