На севере Италии разбился учебно-тренировочный самолёт M-346

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Итальянский учебно-тренировочный самолет M-346 разбился на севере Италии. Как сообщает газета La Repubblica, пилотам удалось катапультироваться.

Согласно публикации, УТС М-346 самолет совершал тренировочный полет в провинции Лекко в Ломбардии. Предварительно сообщается, что самолет загорелся в воздухе, пилоты катапультировались, сам летательный аппарат упал в горной местности, на земле разрушений и жертв нет. Один из пилотов был найден спасателями сразу, второго пока ищут.

Причина аварии самолета пока не установлена, на месте работают экстренные службы, полиция и горноспасатели, поскольку место падения находится на высоте 1800 метров над уровнем моря. Отмечается, что данный самолет не входил в состав итальянских ВВС, а принадлежал военно-промышленному концерну Leonardo.

Учебно-тренировочный самолёт M-346 проектировался российским ОАО "Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева" совместно с итальянской компанией L’Alenia Aermacchi. Из-за разногласий между партнёрами разработка модели прекратилась на завершающем этапе, и каждая из компаний получила документацию базовой версии будущего самолёта (планер). После этого обе компании выпустили собственные модели: M-346 (L’Alenia Aermacchi) и Як-130 (ОКБ им. Яковлева). Первый полёт M-346 состоялся 15 июля 2004 года, а его серийное производство началось в 2010 году. Сегодня машина используется для обучения пилотов в Италии, Сингапуре, Израиле и Польше.

Длина M-346 составляет 11,5 м, размах крыльев — 9,7 м. Масса пустого самолёта составляет 4,6 т, максимальная взлётная масса — 9,5 т. Машина способна развивать скорость до 1060 км/ч и подниматься на высоту до 13,7 км. Экипаж M-346 состоит из двух человек.