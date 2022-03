США грозит опасность: Китай подобрался совсем близко

Foreign Policy (США): Вашингтон должен ответить на растущее военное присутствие Китая в Латинской Америке

Несмотря на успехи в налаживании связей со странами Латинской Америки, США поджидает опасность: Китай успешно наращивает присутствие в регионе, в том числе укрепляет сотрудничество в военной сфере, пишет Foreign Policy. В случае эскалации отношений с Вашингтоном Пекин вполне может этим воспользоваться.

Последствия российской спецоперации на Украине дают о себе знать во всём мире, в том числе в Латинской Америке и странах Карибского бассейна. На прошлой неделе во время встречи с президентом Колумбии Иваном Дуке (Iván Duque) американский президент Джо Байден похвалил Колумбию за осуждение действий Владимира Путина и объявил, что Колумбия станет для США крупным союзником вне НАТО. Это означает, что у Вашингтона стало на одного латиноамериканского партнёра больше в борьбе против российского влияния в мире, особенно на фоне укрепления отношений России с авторитарными режимами в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. Но у США и их партнёров в Латинской Америке и странах Карибского бассейна есть ещё одна долгосрочная стратегическая угроза: растущее присутствие Китая в регионе, которое, в частности, затрагивает военную сферу.

Эксперты по Латинской Америке часто обсуждают торговлю и инвестиции Пекина в регионе и особенно проекты в рамках инициативы "Один пояс — один путь". По данным Исследовательской службы Конгресса, к этой инициативе присоединилась 21 страна Латинской Америки и Карибского бассейна, среди них Аргентина, которая обладает крупнейшей экономикой среди стран этой группы и подписала соответствующее соглашение позднее всех. Однако, пока внимание сосредоточено преимущественно на экономических и торговых отношениях Китая с регионом, из виду упускается тревожная тенденция, которая наблюдается по всему миру и может повториться в Латинской Америке и странах Карибского бассейна: Китай часто использует, казалось бы, безобидные коммерческие интересы в военных целях.

Последние десятилетия Народно-освободительная армия Китая (НОАК) укрепляла военные отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. С начала 2000-х китайское высшее военное руководство совершило более 200 визитов в этот регион, во время которых были проведены встречи с коллегами. Китай учредил оборонный форум высокого уровня с Сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и предоставляет профессиональное обучение военнослужащим из Латинской Америки и стран Карибского бассейна. Китайская народно-освободительная армия также отправляет своих военных в страны этого региона для прохождения специальной подготовки по ведению боевых действий в джунглях. Китай продал оружие, самолёты, танки и другую военную технику различным странам Латинской Америки и Карибского бассейна, включая Венесуэлу, Аргентину и Боливию, и помог своим партнёрам в разработке спутников и наземных систем управления. Военно-морской флот НОАК посещал различные порты в регионе, некоторые из которых находятся недалеко от США, например, на Кубе.

Вероятно, отношения в военной сфере будут ещё больше развиваться, поскольку Китай пытается всячески проецировать свою мощь в глобальном масштабе. Например, согласно совместному плану Китая и СЕЛАК на 2022-2024 года, оборонный форум продолжит углублять сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью, распространением ядерного оружия и насильственным экстремизмом. К тому же такие текущие тенденции, как переключение дипломатических отношений Никарагуа с Тайваня на Китай и предстоящие выборы в странах, которые являются ключевыми партнёрами США по безопасности в регионе, — в Колумбии и Бразилии, где по опросам лидируют кандидаты от левых сил —, предвещают более активное участие Пекина.

По мере роста своего влияния в регионе Китай может использовать военные связи в качестве козыря и оказывать давление на США и их союзников. Возможно, он будет угрожать отправить войска или увеличить численность личного состава или техники в странах, которые находятся ближе к американской границе. Ещё до начала российской спецоперации на Украине заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не может "ни подтверждать, ни исключать" размещение техники и войск в Венесуэле и на Кубе в случае эскалации напряжённости в отношениях с США из-за Украины. Всего несколько недель назад российская делегация во главе с заместителем премьера-министра Юрием Борисовым побывала в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе и подписала ряд соглашений о сотрудничестве. Вряд ли что-то может помешать Китаю позаимствовать у России эту тактику, если возрастёт напряжённость в отношениях с США и их союзниками из-за Тайваня или Южно-Китайского моря. Российская доктрина уже давно увязывает политику по отношению к Европе с необходимостью уравновесить силы США в Латинской Америке.

Недавние события на Ближнем Востоке и в Африке намекают на то, что Китай может использовать свои экономические связи со странами Латинской Америки и Карибского бассейна и попытаться развить свой военный потенциал в этом регионе. Китай якобы пытался построить тайный военный объект в порту ОАЭ и, как сообщается, хочет создать военную базу в Экваториальной Гвинее.

За последние годы Китай стал крупнейшим торговым партнёром ОАЭ и крупнейшим потребителем нефти Персидского залива. Неудивительно, что китайский логистический конгломерат Cosco построил, а теперь управляет коммерческим контейнерным терминалом в порту Халифа, в 80 километрах к северу от Абу-Даби, чтобы обеспечить эти торговые связи. Но в ноябре прошлого года издание TheWall Street Journal со ссылкой на разведслужбы США сообщило, что в порту было обнаружено место, где велись работы по строительству, вероятно, в военных целях. По всей видимости, правительство ОАЭ было не в курсе о военном назначении объекта и его строительство пока приостановлено. ОАЭ опровергли наличие каких-либо планов или соглашений разместить у себя китайский военный объект, а посольство Китая в Вашингтоне этот вопрос не комментировало.

В декабре 2021 года издание The Journal сообщило, что Китай пытался впервые установить постоянное военное присутствие в Атлантическом океане, вероятно, в Экваториальной Гвинее. Речь могла идти о глубоководном порте Бата в Гвинейском заливе, который был спроектирован и построен двумя китайскими государственными компаниями, China Communications Construction Co. и China Road and Bridge Corp. Выступая перед Конгрессом в апреле 2021 года, генерал Стивен Таусенд (Stephen Townsend), глава Африканского командования США, заявил, что "наибольшей угрозой" со стороны Китая было бы строительство порта в Атлантическом океане, "в котором можно было бы перевооружать и чинить военные корабли". Министр нефтяной промышленности и посол Экваториальной Гвинеи в США не ответили на вопросы TheJournal.

Эти два события являются частью тревожной тенденции, при которой Китай пытается выйти за рамки изначальных целей своих инфраструктурных проектов, включая и те, что осуществляются в рамках инициативы "Один пояс — один путь". Китайские военные, чиновники, законотворцы и аналитики часто избегают термина "военная база за рубежом", потому что он несёт в себе историческую смысловую нагрузку европейского колониализма, поэтому они предпочитают "стратегические опорные пункты" для доступа своих кораблей и пополнения запасов. Когда Народно-освободительная армия Китая создала свою первую военно-морскую базу в Джибути в 2017 году, она назвала её "пунктом материально-технического обеспечения", а декларированной целью было проведение миротворческих и антипиратских операций. Но теперь НОАК строит там большой пирс, который мог бы выдержать авианосец. Военно-морской флот НОАК также мог бы использовать проекты портов в Пакистане и Шри-Ланке для доступа своих кораблей.

По другую сторону Атлантики, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, Китай заложил коммерческие основы для применения похожей стратегии. За последние 20 лет китайские компании реализовали или планируют реализовать 150 инфраструктурных логистических проектов, включая десятки портовых сооружений или их расширений.

"Среди них семь портовых проектов базирующейся в КНР Hutchison Port Holdings в Мексике, три в Панаме, три на Багамах и один в Буэнос-Айресе, в Аргентине", — заявил в прошлом году преподаватель Военного колледжа США Эван Эллис (EvanEllis) американо-китайской комиссии по обзору экономики и безопасности. Элис также рассказал, что китайские фирмы участвуют в строительстве портов в Бразилии, Перу, Эквадоре и на Ямайке и "есть потенциал для прогресса Китая в портах других регионов", в том числе в Сальвадоре, Доминиканской Республике и Гайане.

Все эти порты расположены вокруг морских путей сообщения и критически важных точек для мировой торговли и военных операций и особенно для портовых операций вокруг Панамского канала, Карибского бассейна, и потенциальных объектов "полярной логистики" в Ушуайе (Аргентина), которая находится рядом с Магеллановым проливом и является ближайшим пунктом отправления к Антарктиде. Вероятно, что эти порты будут иметь "двойную" цель, то есть китайский военно-морской флот может запросить доступ к ним в ближайшем будущем.

Если стратегическое соперничество США и Китая перерастёт в более острый конфликт, Китай может воспользоваться стратегическим положением этих портов, чтобы воспрепятствовать доступу коммерческих и военных судов США к западному полушарию. Недавно Китай использовал свою коммерческую мощь, чтобы отомстить Австралии за требование расследовать происхождение COVID-19, Индии — за территориальные споры, а Литве — за развитие связей с Тайванем. Экономические связи Китая и Латинской Америки позволили бы применить эту же тактику и в этом регионе.

Будучи суверенными государствами, страны Латинской Америки и Карибского бассейна имеют право взаимодействовать с любой другой страной по целому ряду областей: торговля, военно-техническое сотрудничество и многие другие. Некоторые могут сказать, что китайское военное участие в регионе хоть и представляет угрозу национальной безопасности США, в конечном итоге идёт на пользу правительствам стран Латинской Америки и Карибского бассейна, поскольку это позволяет им получить потенциально более дешёвые варианты в плане военной техники и военной подготовки по сравнению с более качественными, но дорогими альтернативами, которые могут предложить США и их западные партнёры. Эти страны даже могут попытаться стравить супердержавы друг с другом, чтобы получить наибольшую выгоду в торговле, инвестициях и безопасности. Однако опасность кроется в непрозрачности соглашений с Китаем. Как и в случае с ОАЭ, правительства зачастую не знают о потенциальном использовании одобренных ими коммерческих проектов для развития военной мощи. Это должно послужить уроком правительствам стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Они должны удостовериться в том, что соглашения, которые они собираются заключить со своими китайскими коллегами, не содержат скрытых положений, которые могут подвергнуть ненужному риску суверенитет их стран.

Но правительства также должны оценить, как расширенное военно-техническое взаимодействие с Китаем повлияет на их долгосрочное сотрудничество с США и другими западными партнёрами. Многие страны Латинской Америки и Карибского бассейна часто работают с американскими военными, чтобы противостоять таким региональным угрозам, как транснациональные преступные организации, кибератаки и природные катастрофы, связанные с изменением климата. Они также участвуют в целом ряде ежегодных военных учений, которые проводит Южное командование США (один из нас, Лиланд Лазарус, работает с ним). Масштабные военные учения с НОАК и китайским военно-морским флотом позволят Пекину получше познакомиться с военной доктриной стран Латинской Америки и Карибского бассейна и улучшат взаимодействие региональных вооружённых сил.

Американские чиновники также справедливо озабочены тем, что НОАК и группы хакеров, поддерживаемые китайским правительством, могут использовать сотрудничество с партнёрами из Латинской Америки и Карибского бассейна для шпионажа за представителями США и кражи важных данных, связанных с американскими военными технологиями, планами и тактикой. В декабре 2021 года группу китайских хакеров обвинили во взломе и шпионаже за 29 странами, 17 из которых из латиноамериканского региона. Если в какой-то момент страны Латинской Америки и Карибского бассейна решат взаимодействовать с китайскими военными, США не останется другого выбора, кроме как ограничить с ними сотрудничество в сфере безопасности, чтобы защитить свою национальную безопасность и интеллектуальную собственность.

Лучшее, что США могут сделать, чтобы противостоять растущему торговому и военному влиянию Китая в регионе — сделать ставку на то, чтобы стать самым надёжным региональным партнёром. Это означает помогать в наращивании регионального потенциала и внутренних институтов, которые помогут избежать наиболее разрушительных элементов участия Китая; продолжать развивать инициативы по финансированию инфраструктуры со стороны Международной финансовой корпорации США по развитию; укреплять сотрудничество в области безопасности, чтобы конкурировать с усилиями Китая; и поддерживать региональную военную промышленность и небольшие оборонно-промышленные базы, чтобы была альтернатива китайским продажам вооружения.

США, а также их союзники и партнёры, должны быстро действовать, чтобы идти в ногу с китайским военным участием в регионе. Китайское военное участие в других частях мира представляет собой дорожную карту того, где он может осуществить подобное в Латинской Америке. Это всего лишь вопрос времени.

Лиланд Лазарус (Leland Lazarus), Райан Берг (Ryan C. Berg)

Лиланд Лазарус (LelandLazarus) — специальный ассистент и спичрайтер генерала Лоры Ричардсон (Laura Richardson), боевого командира Южного командования США. Ранее работал в дипломатической службе США в Китае и странах Карибского бассейна. До работы в американском правительстве был ассоциированным продюсером китайского канала ChinaCentralTelevision и получил стипендию Фулбрайта в Панаме. Его статьи и комментарии цитируются в подкасте Sinica, SupChina, TEDx, theDiplomat, и theNationalInterest.

Райан Берг (RyanC. Berg) — старший научный сотрудник американской программы Центра стратегических и международных исследований, в котором также возглавляет инициативу "Будущее Венесуэлы".