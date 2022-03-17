Британцы восхитились турецкими "Байрактарами"

Сравнили с Великобританией: британцы изумлены "Байрактаром ТБ2" (Haber7, Турция)

Британцы восхищены "Байрактарами" и признают: Турция намного превзошла их в сфере беспилотной авиации. Читатели портала Haber7 не скрывают гордости и без ложной скромности заявляют: "У нас лучшее в мире оружие".

"Байрактары ТБ2", производимые компанией "Байкар" на национальной и отечественной основе, продолжают привлекать внимание всего мира. Британцы отметили, что Турция последними шагами превзошла их в сфере беспилотной авиации.

От разных стран продолжают поступать хвалебные отзывы относительно беспилотников "Байрактар ТБ2" (Bayraktar TB2), производимых компанией "Байкар" (Baykar), которые продемонстрировали значительные успехи на поле боя и являются одними из лучших в мире в своем классе.

"У турецкой армии более 140 „Байрактаров ТБ2“"

В статье The Spectator, одного из британских средств массовой информации, присутствуют примечательные оценки турецких ударных БПЛА, показывающих могущество Турции.

"Турецкая армия в настоящее время эксплуатирует более 140 БПЛА „Байрактар ТБ2“", – говорится в публикации.

Превзошла Великобританию

Далее британские СМИ, сравнив потенциалы Турции и Великобритании в области ударной беспилотной авиации, констатировали большую разницу между двумя странами.

В статье, восхваляющей возможности турецких ударных БПЛА, отмечается: "Турция намного превосходит Великобританию, обладающую парком всего из десяти БПЛА Reaper американского производства, которым ужа два десятилетия".

Отмечается, что "Байрактар ТБ2", способный находиться в воздухе до 24 часов, работает на высоте около шести тысяч метров – вне досягаемости многих систем противовоздушной обороны.

Боеприпасы с лазерным наведением

Индикатор на ударном БПЛА помечает цель лазером, после чего она поражается благодаря наведению в боекомплекте, говорится в статье.

Также обращается внимание на тот факт, что "Байрактары ТБ2" могут нести до четырех боеприпасов с лазерным наведением.

MAM-C, представляющие собой "умные мини-боеприпасы", предназначены для уничтожения более легких бронемашин, а MAM-L – основных боевых танков.

Отмечается, что дальность зависит от высоты пуска, но может достигать восьми километров.

Комментарии читателей

Сабир

Да благословит Аллах всех, кто вложил свой труд.

Джем

Вы еще сильно изумитесь. Будьте уверены в этом.

Туглу...

Да благословит Аллах тех, кто работает на благо нашей страны...

снова гость

Должно быть не 140, а 1000, только так мы станем в полной мере сдерживающей силой.

Латиф

У Великобритании ядерных боеголовок десять тысяч штук, что десять раз превратит весь мир в ад. А у нас – ни одной. Мы еще что-то говорим?

адем

Латиф, брат, не знаешь – не пиши, у США и России всего порядка 12 тысяч боеголовок, а у остальных – несколько сотен.

Осман

Латиф, да, ядерное оружие – это сдерживающая сила, но можно ли его использовать – это отдельная загадка.

Xmen

Латиф, десяти тысяч нет даже у России, меньше заливай.

Мехмет

Британцы завидуют нашему успеху, нашему президенту.

Комментарий

Я думаю, что такие люди, как Байрактар, нужны и в других областях. В отечественной фармацевтической промышленности, других направлениях отечественной оборонной промышленности, отечественной телефонии и других сферах крайне важно производить ведущие бренды. Если мы хотим быть Великой Турцией, некоторые вещи должны измениться.

Бурхан

140 штук? Я не ожидал, что так много. Дай бог, БПЛА "Акынджи" (Akıncı) будет не меньше.

Аслан

У нас лучшее в мире оружие.

Мой невежественный ум

В этом ажиотаже вокруг БПЛА есть ловушка, которая состоит в том, чтобы столкнуть лбами Турцию и Россию. На Украине находятся всевозможные системы вооружения Великобритании, Германии, Америки, но названия этих стран не упоминаются.

Челеби

Слава богу, в настоящее время наш парк БПЛА и ударных БПЛА больше, чем во всей Европе.

Командос

Мы – единственная нация в мире, которая хочет мира, поэтому мы должны защищать свои границы.