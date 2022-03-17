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ТАСС

"Калашников" представит на выставке в Петербурге десантный катер и беспилотники

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БЛА ZALA 421-24
БЛА ZALA 421-24.
Источник изображения: Сергей Карпухин/ТАСС

Многоцелевой катер БК-16, который презентует компания, может использоваться для медицинской эвакуации, транспортировке и высадке подразделений численностью до 19 человек на необорудованное побережье

ТАСС, 16 марта. Группа компаний "Калашников" представит макеты новейшего десантного катера БК-16Э и другой техники различного назначения в дни выставки "Экспотехностраж-2022", которая открылась в среду в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании.

"Будут представлены макеты скоростного транспортно-десантного катера БК-16Э и скоростной штурмовой лодки БК-10, гражданские беспилотники от Zala Aero (входит в ГК "Калашников" - прим. ТАСС): БВС ZALA 421-16E2, БВС ZALA 421-24 и другие", - пояснили в "Калашникове".

Там отметили, что многоцелевой катер БК-16 (в экспортном варианте БК-16Э) был создан в интересах Росгвардии, но может применяться при медицинской эвакуации, оказании помощи терпящим бедствие, транспортировке и высадке подразделений численностью до 19 человек на необорудованное побережье. Катер способен развивать скорость более 83 км/ч и может действовать в морских прибрежных зонах, проливах, устьях рек и на озерах как днем, так и ночью.

Кроме того, на стенде "Калашникова" будут представлены образцы боевого и гражданского стрелкового оружия, в том числе пистолеты МПЛ и МПЛ1, принятые на вооружение Росгвардии в 2021 году, пистолет ПЛК, находящийся на вооружении МВД с прошлого года, карабин АКВ-521 со сменными стволами, снайперские винтовки Драгунова СВД и модернизированные СВДМ с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Выставка "Экспотехностраж-2022" проходит с 16 по 18 марта в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.

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ZALA 421-16
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