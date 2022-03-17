Войти
Российская газета

Видео: После попадания ракеты в оружейный склад ВСУ сдетонировали боеприпасы

284
0
0

Российские военные показали видео, на котором запечатлено точное попадание нашей ракеты в один из оружейных складов на Украине.

На кадрах объективного контроля показан ракетно-артиллерийский склад Вооруженных сил Украины до и после уничтожения.

Отмечается, что удар по оружейному складу был нанесен высокоточным ракетным комплексом Вооруженных сил РФ. "После точного попадания произошла детонация хранящихся в наземных и подземных ангарах боеприпасов, в итоге склад был полностью уничтожен", - рассказали российские военные.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
01.12.2021
Американский взгляд на возможности логистики Вооруженных Сил России
09.09.2019
Хотят ли русские войны?
20.05.2015
Цель — «Армата». Что может Украина против нового российского танка
19.01.2015
Амбициозные планы оборонки
04.09.2014
Монголия получит от России военно-техническую помощь
02.09.2014
Рывок в шестой уклад
28.12.2009
Возвращение Руслана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 04:24
  • 119
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 17.03 04:21
  • 19786
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 02:13
  • 3
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 17.03 01:48
  • 1
Францию уличили в поставках России военного оборудования вопреки санкциям
  • 16.03 22:31
  • 2
Япония запросила нового мирового порядка
  • 16.03 22:24
  • 7
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 16.03 21:19
  • 1
Салливан и представитель КНР провели "основательное" обсуждение ситуации на Украине - Белый дом
  • 16.03 15:58
  • 243
В США удивились размерам Су-75
  • 16.03 11:13
  • 16
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 16.03 10:07
  • 7
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов
  • 15.03 14:53
  • 1
Стало известно о планируемых испытаниях российского ударного робота
  • 15.03 11:52
  • 2
Мечта, а не самолет
  • 15.03 09:06
  • 200
Дополнительные функции
  • 15.03 06:55
  • 5
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 15.03 04:57
  • 9
В Вашингтоне заявляют, что США, несмотря на предупреждения РФ, продолжат поставки оружия на Украину