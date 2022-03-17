Видео: После попадания ракеты в оружейный склад ВСУ сдетонировали боеприпасы

Российские военные показали видео, на котором запечатлено точное попадание нашей ракеты в один из оружейных складов на Украине.

На кадрах объективного контроля показан ракетно-артиллерийский склад Вооруженных сил Украины до и после уничтожения.

Отмечается, что удар по оружейному складу был нанесен высокоточным ракетным комплексом Вооруженных сил РФ. "После точного попадания произошла детонация хранящихся в наземных и подземных ангарах боеприпасов, в итоге склад был полностью уничтожен", - рассказали российские военные.

Иван Петров