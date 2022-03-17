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ЦАМТО

Предприятие ОАК в Ульяновске с рабочим визитом посетил Юрий Борисов

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 16 марта. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов посетил филиал ПАО "Ил" – Авиастар (входит в состав Дивизиона транспортной авиации ОАК Госкорпорации Ростех).

Совместно с руководством ПАО "ОАК", ПАО "Ил" вице-премьер побывал на летно-испытательной станции ульяновского авиазавода, где в настоящее время ведутся наземные испытания нового тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, построенного в интересах Министерства обороны РФ. Вскоре он пополнит авиаполк ВТА, базирующийся в Ульяновске.

Ю.Борисов осмотрел сборочные цеха филиала ПАО "Ил" – Авиастар, где в разной степени готовности находятся еще несколько самолетов Ил-76МД-90А, новую поточную линию сборки воздушных судов семейства "Ил". Вице-премьер поинтересовался ходом ремонта и сервисного обслуживания тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан".

"Исполнение ГОЗ остается безусловным приоритетом, – напомнил Ю.Борисов. – Мы с вами живем в условиях санкций с 2014 года, давление на нашу экономику постоянно нарастало. Все это время мы работали над сокращением зависимости от импорта, и добиться удалось очень многого, особенно в критически важных сферах, связанных с обороной и безопасностью нашей страны".

Сегодня за счет серийного производства военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А обеспечена стабильная загрузка предприятия. Выполняются контракты по изготовлению комплектующих для авиационной техники по производственной программе ПАО "ОАК".

"Авиастар обеспечен заказами по линии военно-транспортной авиации и должен увеличить темпы выпуска самолетов. Для этого потребуется привлечение новых работников. До конца 2022 года мы планируем принять порядка 1500 производственных рабочих. Мы понимает, что должны выглядеть достойно как работодатель с точки зрения уровня оплаты труда и социальных условий. Мы уже приняли меры и по итогам прошлого года мы подняли среднюю зарплату на заводе на 30 проц., а по некоторым категориям, в основном производственникам, до 40 проц. В этом году сохраним тенденцию к росту, – сказал по итогам совещания генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь.

Развитие кадрового потенциала и создание комфортной среды жизни для сотрудников ульяновского авиазавода – ключевые задачи программы содействия развитию организаций ПАО "ОАК" на территории Ульяновской области на 2022-2030 годы. Соглашение об этом было подписано генеральным директором ПАО "ОАК" Юрием Слюсарем и губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, сообщает пресс-служба ПАО "ОАК".

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