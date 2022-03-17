БЛА «Иноходец» снова применили против украинской бронетехники

Российское Министерство обороны опубликовало видео уничтожения бронетехники и автомобильной военной техники Вооруженных сил Украины беспилотником «Иноходец».

Этот БПЛА с 2011 года разрабатывала компания «Кронштадт» по заказу Минобороны. В декабре 2020-го ведомство обнародовало планы на 2021 год с образцами современных вооружений. Тогда впервые официально представили фотографию беспилотника «Орион» в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами. Экспортный вариант БПЛА называется «Орион-Э», а вариант для российских Вооруженных сил — «Иноходец».

Он несет в себе несколько подвешенных корректируемых авиабомб КАБ-20 массой в 21 килограмм каждая. Максимальная масса боевой нагрузки аппарата — до 250 килограммов, он может развивать крейсерскую скорость до 200 километров в час и подниматься до 7,5 километра в небо.

Кроме того, такие БЛА оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения техники и живой силы врага.

Полет БЛА “Иноходец” / © Минобороны России / ТАСС

«Комплексы ударных беспилотников «Иноходец» нанесли удары по укреплениям и бронированной технике ВСУ», — передает ТАСС, ссылаясь на Минобороны. В ведомстве также подчеркнули, что удалось уничтожить подразделение танков, броне- и автомобильную технику ВСУ. С беспилотника применили высокоточное ракетное вооружение.

Это уже второе по счету видео применения беспилотного ударного комплекса «Иноходец», который задействовали в спецоперации на Украине. Четвертого марта Минобороны опубликовало видео того, как «Иноходец» уничтожил пункт украинского батальона «Айдар» в ДНР.