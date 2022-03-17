США рассматривают вопрос поставки Украине высокоточных барражирующих боеприпасов

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США продолжат поставлять военную помощь Киеву и даже нарастят ее, но вопрос закрытия неба над Украиной на повестке дня не стоит. Вместо этого в Вашингтоне рассматривают вопрос поставки высокоточных барражирующих боеприпасов. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник в конгрессе.

Несмотря на неоднократные требования, просьбы и призывы Зеленского к Западу ввести бесполетную зону над Украиной, НАТО во главе с США не намерены делать этого, поскольку не хотят вступать в открытый конфликт с Россией. Как заявила накануне постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, альянс даже не рассматривает такую возможность. Снят с повестки или отложен на время и вопрос с польскими истребителями МиГ-29, США не намерены передавать их Украине.

Но в то же время США и Великобритания будут по-прежнему всячески препятствовать продвижению российских войск в ходе спецоперации, применяя для этого различные способы, включая отправку наемников и боевиков, а также поставки вооружений. Причем в Вашингтоне уже не хотят ограничиваться поставками ПТУР и ПЗРК, поскольку какого-то большого преимущества ВСУ они не дают, к тому же попадают в руки бойцов ДНР и ЛНР.

На этом фоне появилась информация о том, что США обсуждают поставку на Украину высокоточных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи. Речь идет о барражирующих боеприпасах Switchblade 300 и Switchblade 600, предназначенных для поражения как личного состава (первый), так и бронетехники (второй). Это довольно новый программируемый боеприпас, способный находиться в воздухе до 40 минут и поражать цели на расстоянии до 40 км.

До сегодняшнего дня США поставляли Switchblade 300 и Switchblade 600 только Великобритании, также ограниченно применяли в Афганистане.