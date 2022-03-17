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Российская газета

Как наши военные передают бойцам ЛНР и ДНР трофейное оружие и технику

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Российское оборонное ведомство продолжает сообщать и показывать видеокадры того, как захваченная в ходе специальной военной операции украинская боевая техника и вооружение, в том числе полученные ВСУ от западных стран, передаются подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой народных республик. Эти трофеи бойцы ЛНР и ДНР затем используют в боях с украинскими националистами.


Именно такая судьба ждет, в частности, стрелковое оружие и боеприпасы, хранившиеся на военных складах ВСУ в Херсонской области. Большой арсенал ракетно-артиллерийского вооружения наши военные взяли под свой контроль накануне. Отбивать склад у националистов российским войскам не пришлось - при приближении наших подразделений военнослужащие ВСУ спешно оставили свои позиции и это хранилище.

Его размеры и содержимое впечатляют. Несколько ангаров и подземных помещений на территории военного объекта полностью заполнены стрелковым вооружением и боеприпасами. На складах, по самым приблизительным подсчетам, находится более 10 000 ящиков с ручными гранатами Ф-1, сотни ящиков с выстрелами к противотанковым гранатометам и тысячи ящиков с патронами к стрелковому вооружению. Все это "хозяйство" теперь перейдет к бойцам ЛНР и ДНР.

Алгоритм передачи уже отработан. Сначала хранилища трофейного оружия со всеми предосторожностями осматривают саперы. Уже было несколько случаев, когда брошенный арсенал националисты перед уходом минировали с помощью растяжек и гранат либо мин-ловушек. Убедившись в безопасности складов, оружие и боеприпасы считают и проверяют на боеспособность. Затем арсенал с соблюдением некого воинского ритуала передается новым хозяевам.

Аналогичные правила действуют и в отношении трофейной военной техники. Но она еще и обязательно проходит техническую проверку. Если, скажем, брошенный украинцами танк или бронемашину надо всего лишь заправить топливом или снабдить новыми аккумуляторными батареями, это делается перед их отправкой на передовую. В случае мелких неисправностей специалисты устраняют их на месте. Когда технике требуется ремонт посерьезнее, ее эвакуируют в полевую ремонтную мастерскую.

Есть уже отработанные правила использования иностранных трофеев. Скажем, для освоения американских противотанковых ракетных комплексов Javelin и британских NLAW бойцы Луганской и Донецкой народных республик проходят специальные курсы обучения и переподготовки.


Юрий Гаврилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Javelin ПТРК
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