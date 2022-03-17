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ЦАМТО

Doosan Infracore поставила Турции двигатель для ОБТ "Алтай"

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Источник изображения: warspot.ru

ЦАМТО, 16 марта. Как сообщает Daily Sabah со ссылкой на заявление главы Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаила Демира, в Турцию из Республики Корея доставлен двигатель для основного боевого танка (ОБТ) "Алтай".

В настоящее время проводятся работы по интеграции и испытанию систем. Планируется, что танк с установленным южнокорейским двигателем будет продемонстрирован в мае.

Как сообщал ЦАМТО, разработка ОБТ "Алтай" выполнена в соответствии с контрактом на реализацию "Проекта производства современного танка с использованием национальных источников", подписанным Секретариатом оборонной промышленности Турции с компанией Otokar в июле 2008 года, при техническом содействии южнокорейской Hyundai Rotem. Стоимость данного контракта составила 500 млн. долл. В общей сложности проект "Алтай" предполагает поставку ВС Турции четырьмя траншами по 250 ед. до 1000 новых танков, стоимость которых может составить до 7 млрд. евро (8,24 млрд. долл.).

Контракт на поставку первой партии из 250 серийных ОБТ "Алтай", а также обеспечение сопутствующей логистической поддержки в ноябре 2018 года по итогам тендера был заключен с компанией BMC.

Опытный образец "Алтай" был оснащен дизельным двигателем мощностью 1500 л.с. немецкого производителя MTU Friedrichshafen GmbH. Немецкая Rheinmetall также создала совместное предприятие с турецкой BMC с целью наладить совместное производство бронетехники, в частности, основного боевого танка "Алтай". Турция рассчитывала оборудовать "Алтай" двигателем MTU и трансмиссией Renk, но взаимоотношения с немецкими производителями прекратились после наложенного руководством Германии эмбарго на поставки Турции оружия из-за ее действий в Сирии.

Как сообщалось в 2020 году, компания BMC подписала с двумя южнокорейскими компаниями, Doosan Infracore Co. и S&T Dynamics Co., соглашение о поставке для оснащения танка 4-тактного 12-цилиндрового дизельного двигателя с водяным охлаждением DV27K мощностью 1500 л.с. и трансмиссии.

Между тем представители турецкого оборонного ведомства неоднократно заявляли, что двигатель, который будет закуплен за границей, планируется использовать только на первых партиях танков. Последующие партии планируется оборудовать национальными двигателями.

Для разработки национального двигателя мощностью 1500 л.с. под названием Batu еще в марте 2017 года BMC учредила дочернюю компанию BMC Power. Планы предусматривали создать работающий образец к 2023 году.

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Страны
Германия
Сирия
Турция
Южная Корея
Компании
BMC
Hyundai
Renk
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
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