ВКС России уничтожили 128 военных объектов Украины

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация уничтожила 128 украинских военных объектов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, уничтожен зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1" и ЗРК "Оса". Кроме того ударами авиации поражены четыре станции РЛС обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, а также семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники.

Конашенков отметил, что всего с начала проведения операции было уничтожено 111 самолетов ВВС Украины, 68 вертолетов и 160 беспилотников. Также были уничтожены 159 зенитно-ракетных комплексов, 1353 танка и боевых бронированных машин.

Александр Степанов