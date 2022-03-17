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Российская газета

ВКС России уничтожили 128 военных объектов Украины

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Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация уничтожила 128 украинских военных объектов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.


По его словам, уничтожен зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1" и ЗРК "Оса". Кроме того ударами авиации поражены четыре станции РЛС обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, а также семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники.

Конашенков отметил, что всего с начала проведения операции было уничтожено 111 самолетов ВВС Украины, 68 вертолетов и 160 беспилотников. Также были уничтожены 159 зенитно-ракетных комплексов, 1353 танка и боевых бронированных машин.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Бук-М1
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
БПЛА
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