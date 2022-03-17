Войти
Российская газета

В Петербурге представили новые технологии обеспечения безопасности личности и государства

246
0
0
Павильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Павильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгения Новоженина

С 16 по 18 марта Росгвардия и правительство Санкт-Петербурга проводят Международную выставку передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства ЕХРОТЕСНNОSTRAZH (ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ). В пресс-службе Росгвардии сообщили, что выставка проходит при поддержке государственных корпораций "Рособоронэкспорт", "Ростех" и "Роскосмос".

Выставочная программа включает в себя экспозицию оборудования и технологий, содействующих техническому переоснащению войск национальной гвардии, подразделений правоохранительных органов и специальных служб государства.

На выставке можно увидеть различные робототехнические комплексы и средства противодействия им, военную и специальную технику, стрелковое оружие и боеприпасы, средства ближнего боя и устройства нелетального воздействия, приборы наблюдения и прицеливания, средства радиационной, химической и биологической защиты, медицинского, вещевого, продовольственного обеспечения Росгвардии, морскую технику и снаряжение. Можно будет ознакомиться с работой систем контроля и учета оборота оружия, попрактиковаться в стрельбе в интерактивном тире.

Продумана и научно-деловая программа: пленарное заседание, форумы, научно-практические конференции, семинары и круглые столы.

Для посетителей и участников мероприятия Росгвардия проведет показы военной техники, сотрудники и военнослужащие ведомства продемонстрируют работу медицинских и кинологических подразделений, проведут мастер-классы по рукопашному бою.


Михаил Фалалеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Росгвардия
Роскосмос
РОЭ
Проекты
ОНД
ЯО
Похожие новости
20.05.2019
Оборонное партнерство и экспорт. Какое оружие показали Россия и Белоруссия на MILEX 2019
17.05.2019
Олег Мартьянов: Человекоподобные роботы имеют хорошие перспективы в армии
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
19.07.2017
Более 650 компаний представят свою продукцию на авиасалоне МАКС-2017
20.10.2016
Бомбу обнаружат на просвет
23.09.2013
В г.Пензе открылась XII отраслевая научно-техническая конференция радиоэлектронной промышленности.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 04:24
  • 119
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 17.03 04:21
  • 19786
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 02:13
  • 3
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 17.03 01:48
  • 1
Францию уличили в поставках России военного оборудования вопреки санкциям
  • 16.03 22:31
  • 2
Япония запросила нового мирового порядка
  • 16.03 22:24
  • 7
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 16.03 21:19
  • 1
Салливан и представитель КНР провели "основательное" обсуждение ситуации на Украине - Белый дом
  • 16.03 15:58
  • 243
В США удивились размерам Су-75
  • 16.03 11:13
  • 16
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 16.03 10:07
  • 7
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов
  • 15.03 14:53
  • 1
Стало известно о планируемых испытаниях российского ударного робота
  • 15.03 11:52
  • 2
Мечта, а не самолет
  • 15.03 09:06
  • 200
Дополнительные функции
  • 15.03 06:55
  • 5
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 15.03 04:57
  • 9
В Вашингтоне заявляют, что США, несмотря на предупреждения РФ, продолжат поставки оружия на Украину