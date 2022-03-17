В Петербурге представили новые технологии обеспечения безопасности личности и государства

С 16 по 18 марта Росгвардия и правительство Санкт-Петербурга проводят Международную выставку передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства ЕХРОТЕСНNОSTRAZH (ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ). В пресс-службе Росгвардии сообщили, что выставка проходит при поддержке государственных корпораций "Рособоронэкспорт", "Ростех" и "Роскосмос".

Выставочная программа включает в себя экспозицию оборудования и технологий, содействующих техническому переоснащению войск национальной гвардии, подразделений правоохранительных органов и специальных служб государства.

На выставке можно увидеть различные робототехнические комплексы и средства противодействия им, военную и специальную технику, стрелковое оружие и боеприпасы, средства ближнего боя и устройства нелетального воздействия, приборы наблюдения и прицеливания, средства радиационной, химической и биологической защиты, медицинского, вещевого, продовольственного обеспечения Росгвардии, морскую технику и снаряжение. Можно будет ознакомиться с работой систем контроля и учета оборота оружия, попрактиковаться в стрельбе в интерактивном тире.

Продумана и научно-деловая программа: пленарное заседание, форумы, научно-практические конференции, семинары и круглые столы.

Для посетителей и участников мероприятия Росгвардия проведет показы военной техники, сотрудники и военнослужащие ведомства продемонстрируют работу медицинских и кинологических подразделений, проведут мастер-классы по рукопашному бою.

Михаил Фалалеев