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ЦАМТО

Lockheed Martin поставила заказчику 500-й самолет ВТА C-130J "Геркулес"

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Самолёт C-130J-30 из состава ВВС США
Самолёт C-130J-30 из состава ВВС США.
Источник изображения: lockheedmartin.com

ЦАМТО, 16 марта. Корпорация Lockheed Martin 15 марта объявила о поставке заказчику 500-го самолета ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес".

Самолет (№5934) войдет в боевой состав 130-го авиакрыла, размещенного на базе ВВС Национальной гвардии Маклафлин в Чарльстоне (шт.Западная Вирджиния). В настоящее время проводится модернизация парка самолетов данного подразделения.

Реализованная поставка представляет собой продолжение программы переоснащения ВВС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны США на C-130J "Геркулес".

C-130J "Супер Геркулес" – самая современная версия семейства "Геркулес", поставленная заказчикам из 22 стран мира. Общий налет произведенных самолетов C-130J превысил 2 млн. летных часов. С-130J "Супер Геркулес" доступны в 17 различных конфигурациях, включая транспортную, разведывательную, для медицинской эвакуации, самолета-заправщика KC-130J, поисково-спасательную HC-130J, самолета ССО MC-130J и т.д.

C-130J-30 "Супер Геркулес" с удлиненным фюзеляжем (на 4,6 м длиннее C-130), обеспечивает перевозку на 30% больше пассажиров и грузов, на 50% больше парашютных грузовых систем (CDS), на 44% больше десантников. Кроме того, обеспечивается 14-процентная экономия топлива при увеличении дальности полета на 20%.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin
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