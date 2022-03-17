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ТАСС

Росгвардия сообщила об отражении атаки украинских неонацистов на Каховскую ГЭС

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Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, архив

Росгвардейцы взяли станцию под охрану, работники ГЭС возвращаются на свои места

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Росгвардейцы и военнослужащие ВС РФ успешно отразили нападение украинских неонацистов на Каховскую ГЭС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Батальонно-тактическая группа Росгвардии совместно с военнослужащими ВС РФ успешно отразили нападение неонацистов, пытавшихся отбить станцию, и не допустили потерь среди личного состава", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подразделения Росгвардии обеспечивают охрану и безопасность ГЭС, работники станции постепенно возвращаются на свои места. "Гидроэлектростанция украинской стороной была сдана без боя, местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам. Так как единственной переправой от Запорожья до Новой Каховки через Днепр является Каховская ГЭС, через нее был организован зеленый коридор. Теперь беженцы могут вернуться домой", - добавили в ведомстве.

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