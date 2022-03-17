"Рособоронэкспорт" представит средства по борьбе с терроризмом на выставке в Петербурге

На стенде компании посетители выставки смогут ознакомиться с комплектами защитного снаряжения

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" представит современные средства по борьбе с терроризмом и преступностью на выставке "Экспотехностраж-2022", которая открывается в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в компании в среду.

"В рамках выставки "Рособоронэкспорт" проведет работу по продвижению продукции военного, двойного и гражданского назначения, специальных средств для контртеррористических подразделений, правоохранительных органов и охранных структур разработки и производства ведущих российских предприятий", - сказали в компании.

На стенде "Рособоронэкспорта" посетители выставки смогут ознакомиться с комплектами защитного снаряжения, в которые входят защитные шлемы, бронежилеты, защитные очки и противоосколочные комбинезоны.

"Для сотрудников специальных силовых подразделений "Рособоронэкспорт" продемонстрирует линейку мультикалиберных карабинов всемирно известной марки ORSIS, комплекс самообороны "Оса", а также пистолет ГШ-18, пистолет-пулемет ПП-2000, автомат двухсредный специальный АДС, способный работать на воздухе и под водой, штурмовой автоматный комплекс ШАК-12 и 43-миллиметровый гранатомет магазинный ГМ-94, эффективно применяемый с нелетальными боеприпасами", - сообщили в "Рособоронэкспорте".

"Экспотехностраж-2022" проходит с 16 по 18 марта в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.