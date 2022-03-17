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ВВС Германии приобретут истребители F-35A "Лайтнинг-2" для замены "Торнадо" IDS/ECR

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Американский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain Staff Sgt. Madelyn Brown

ЦАМТО, 16 марта. ВВС Германии приобретут многоцелевые истребители пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2" для замены устаревающего парка "Торнадо" IDS/ECR.

Как сообщает Scramble.nl, около 35 самолетов F-35A производства компании Lockheed Martin будут закуплены для продолжения выполнения задач "ядерного сдерживания", возложенных на "Торнадо" IDS/ECR 33-го тактического авиакрыла (TLG33) в Бюхеле.

Кроме того, новая версия Eurofighter Typhoon Electronic Combat должна заменить "Торнадо" ECR в составе 51-го тактического авиакрыла (TLG51) в Шлезвиге. Сообщается, что будет приобретено 15 таких самолетов (разработка пока не завершена).

О решении приобрести F-35A было официально объявлено 14 марта в твите Министерства обороны Германии. Как говорится в сообщении, "решение о преемнике "Торнадо" принято. С приобретением самолета типа F-35 задача совместного использования ядерного оружия в будущем будет обеспечена. Цель – заменить "Торнадо" к 2030 году".

Командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц также заявил, что "благодаря самолету F-35 и дальнейшему развитию "Еврофайтер" в области радиоэлектронной борьбы у Люфтваффе очень хорошие перспективы на будущее".

Как отмечается, это будет первая крупномасштабная закупка оружия при новом коалиционном правительстве канцлера Олафа Шольца. После начала спецоперации России в Украине Германия заявила об увеличении расходов на оборону. Это, похоже, устранило многолетнюю неопределенность в отношении того, каким типом самолета Люфтваффе заменят устаревающий парк "Торнадо" IDS. На разных этапах предлагались комбинации "Еврофайтер-Тайфун", F/A-18E/F "Супер Хорнет", EA-18G "Гроулер", а также F-35 "Лайтнинг-2".

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