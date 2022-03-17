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ТАСС

В Южной Корее намерены создать свой аналог SpaceX

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Ракета-носитель "Нури"
Ракета-носитель "Нури".
Источник изображения: © Yonhap via REUTERS

Власти страны намерены выделить на эти цели $22,5 млн

СЕУЛ, 16 марта. /ТАСС/. Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея окажет финансовую и технологическую поддержку частным компаниям, которые разработают собственную ракету-носитель. Как сообщило в среду это ведомство, до 2027 года на эту цель оно выделит 27,8 млрд вон ($22,5 млн).

"Средства пойдут на поддержку частных компаний в создании двухступенчатой ракеты-носителя легкого класса, разработчикам будут переданы соответствующие технологии", - отмечается в сообщении.

Для участия в проекте отберут три компании, из которых затем выберут одну, которая и займется проектированием ракеты.

"Итоговая цель заключается в том, чтобы обеспечить создание частными разработчиками ракеты-носителя и двигателя, а также осуществление запуска", - отмечает министерство. Конечной целью правительства является создание южнокорейского аналога SpaceX - американской компании - производителя космической техники.

21 октября прошлого года Южная Корея запустила первую полностью отечественную ракету-носитель "Нури". В ходе полета все системы сработали в штатном режиме, однако на последнем этапе ракета не смогла вывести полуторатонный макет спутника на орбиту.

Южнокорейские ученые разрабатывали ракету-носитель с 2010 года. На реализацию проекта были выделены 2 трлн вон ($1,79 млрд). В мае 2022 года с помощью "Нури" планируется вывести на орбиту 200-килограммовый спутник.

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Страны
США
Южная Корея
Компании
SpaceX
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