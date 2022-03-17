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ЦАМТО

Экономический эффект производственной системы на "Звездочке" превысил 1,5 млрд. рублей

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Центр Судоремонта "Звездочка"
Центр Судоремонта "Звездочка".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

ЦАМТО, 16 марта. На координационном совете по развитию производственной системы Центра судоремонта "Звездочка" (входит в АО "ОСК") подведены итоги работы за 2021 год. Экономический эффект от реализации программы составил более 1,5 млрд. руб.

В рамках производственной системы на предприятии реализовано 199 проектов и 2062 предложения по улучшению производства, обучено 1138 человек. Экономический эффект от их реализации составил в 2021 году более полутора миллиардов рублей.

В 2022 году на "Фабрике процессов" северодвинского филиала Северного Арктического федерального университета им. М.В.Ломоносова пройдут обучение 400 заводчан.

Лучшие индивидуальные и коллективные проекты производственной системы "Звездочки" отмечены Благодарностями и Почетными грамотами генерального директора. Сергей Маричев вручил заслуженные награды работникам цеха 15 – инженеру по наладке и испытаниям Денису Эсаулову, мастерам Ярославу Харченко и Алексею Храмцову, а также авторским коллективам Центра пропульсивных систем и цеха 15.

Производственная система – комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности производства, в том числе на решение стратегических задач, таких как безусловное выполнение гособоронзаказа, повышение прибыли и снижение издержек.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Проекты
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