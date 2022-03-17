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ЦАМТО

Воронежскому авиационному заводу исполнилось 90 лет

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Строящийся первый летный опытный образец пассажирского самолета Ил-96-400М (заводской номер 01001) в цеху окончательной сборки ПАО "Воронежское акционерное самолётостроительное общество" (ВАСО). Воронеж, январь 2020 года
Строящийся первый летный опытный образец пассажирского самолета Ил-96-400М (заводской номер 01001) в цеху окончательной сборки ПАО "Воронежское акционерное самолётостроительное общество" (ВАСО). Воронеж, январь 2020 года.
Источник изображения: АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

ЦАМТО, 16 марта. Со дня основания Воронежского авиационного завода 15 марта исполнилось 90 лет. Сегодня завод является филиалом ПАО "Ил" – ВАСО и входит в дивизион транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (в составе ГК Ростех).

История предприятия началась 15 марта 1932 года. Приказом по Народному комиссариату тяжелой промышленности СССР в числе других первенцев отечественного авиапрома строящийся в Воронеже завод №18 был переведен в самолетостроительный трест. За время своего существования предприятие выпустило десятки типов самолетов конструкции А.Н.Туполева, С.В.Ильюшина, О.К.Антонова, Г.В.Новожилова.

Филиал ПАО "Ил" – ВАСО специализируется на производстве и обслуживании широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров Ил-96. Надежные самолеты воронежского производства использует Специальный летный отряд "Россия", который обеспечивает перелеты внутри России и за рубежом руководства нашей страны. В кооперации с другими предприятиями ОАК завод участвует в производстве агрегатов для различной авиационной техники. Здесь ведутся работы по созданию легкого военно-транспортного Ил-112В и развитию семейства пассажирских Ил-96. На производственной площадке авиазавода создан центр специализации ОАК "Мотогондолы и пилоны", который производит соответствующие агрегаты для современных авиадвигателей.

"На Воронежском заводе выстроен полный технологический цикл серийного производства и сервисного обслуживания пассажирских самолетов Ил-96. ВАСО загружено заказами по основным программам и по кооперации с другими предприятиями ОАК, – отметил первый заместитель генерального директора ПАО "ОАК, управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой. – С учетом растущего спроса на продукцию российского авиастроения в ближайший год потребуется привлечь новых специалистов и рабочих. Чтобы повысить привлекательность предприятия, как ответственного работодателя, на уровне ОАК было принято решение обеспечить повышение заработной платы".

ВАСО является крупным промышленным предприятием Воронежской области, значимым для экономики региона. В 2021 году средняя заработная плата сотрудников завода составила 41855 рублей, что выше средней по региону. Количество сотрудников предприятия на сегодняшний день составляет свыше 5300 человек, 24% из которых в возрасте до 35 лет. 58% сотрудников трудятся на предприятии от 10 до 20 лет и больше, почти 40% самолетостроителей имеют высшее образование.

"В рамках федеральных и отраслевых программ реконструкции и модернизации производства на нашем заводе за последние годы выполняются значительные объемы работ, введено в строй современное высокопроизводительное оборудование, – сообщил директор филиала ПАО "Ил" – ВАСО Фарит Шарафеев. – Продолжаются мероприятия по совершенствованию производственной системы, выстраиванию поточных линий, что даст снижение затрат и издержек за счет оптимальной организации процесса выпуска самолетов. В итоге все это будет способствовать эффективному выполнению задач, поставленных перед нами государством, росту производства и качества самолетов и на этой основе – росту благосостояния воронежских авиастроителей, которые по праву гордятся историей своего завода и нацелены на то, чтобы вписать в нее новые страницы".

На протяжении своей истории ВАСО производил самые разные самолеты, которые входили в историю развитии отечественной авиации. Важнейшей вехой стало производство самолета Победы – Ил-2. За годы войны из более чем 36 тысяч самолетов марки "Ил" более половины собрали воронежские авиастроители. Многие самолеты, выпускавшиеся здесь, стали важнейшими достижениями технологического развития. Это и первые отечественные пассажирские самолеты с турбовинтовыми двигателями Ан-10, и боевые Ил-10, Ил-28, Ту-16, Ту-128, первый беспилотный разведчик Ту-123, грузовой Ан-12 и первый в мире сверхзвуковой Ту-144, первый отечественный широкофюзеляжный Ил-86, пассажирский Ан-148 и дальнемагистральный лайнер Ил-96.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Страны
Россия
Продукция
Ан-12
Ан-148
Ил-112
Ил-96
Ту-144
Компании
ВАСО
ОАК
Туполев
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