Южнокорейские военные утверждают, что ракета КНДР вышла из строя после запуска

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В последнее время КНДР активизировала свои ракетные испытания. Очередное из них состоялось сегодня. 16 марта, но закончилось, неудачно. По крайней мере, так заявляют южнокорейские военные.

Ракета вышла из строя сразу после запуска. Первыми о происшествии сообщили средства массовой информации Японии. Они подчеркнули, что КНДР запустила некий неизвестный объект. Затем южнокорейское военное ведомство рассказало, что ракета вышла из строя после запуска - со ссылкой на южнокорейских военных.

Южнокорейские власти считают, что ракету запустили с аэродрома ВВС КНДР, расположенного недалеко от Пхеньяна. С аэродрома уже совершались запуски ракет, в том числе и два последних запуска межконтинентальной баллистической ракеты. В КНДР, впрочем, утверждали, что все запуски носят мирный характер и предназначены для разработки компонентов исследовательского спутника.

С начала 2022 года КНДР зачастила с запусками ракет. В двух последних запусках северокорейские ракеты пролетели на расстояния более 300 км, что позволило аналитикам заявлять о возможности проведения Пхеньяном крупномасштабных испытаний межконтинентальных баллистических ракет.

По одной из наиболее распространенных версий, Ким Чен Ын хочет добиться, чтобы Северная Корея вывела на орбиту свой первый спутник-шпион, что позволит значительно увеличить обороноспособность страны за счет получения оперативной информации о соседних государствах, военных приготовлениях Южной Кореи, Японии или США. Официальный Пхеньян заявляет, что баллистическая ракета и спутник собственного производства необходимы ему, чтобы успешно противостоять враждебным планам США.

Кстати, после начала эскалации на Украине и введения антироссийских санкций, в России также заявили о том, что понимают возросшую военную активность Северной Кореи, поскольку США продолжают демонстрировать свой воинственный настрой в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По данным зарубежной прессы, КНДР также может приступить к восстановлению инфраструктуры закрытого ранее ядерного полигона. Это свидетельствует о возможном наличии у Пхеньяна планов по возобновлению работы над собственной ядерной программой. В текущей мировой военно-политической ситуации решение КНДР вполне понятно и вряд ли стоит его осуждать. Если предыдущий президент США встречался с лидером КНДР и достигал определённых договорённостей, то президент нынешний подобных шагов не предпринимает.