«Искандеры» тренировались на самом юге Дальнего Востока

Расчеты ракетного соединения общевойсковой армии Восточного военного округа провели тренировку пусков крылатых ракет комплекса «Искандер – М» в ходе учений на территории Еврейской автономной области.

Об этом пишет пресс-служба ВВО.

«Получив координаты, расчеты ОТРК «Искандер-М» уничтожили командные пункты и средства противовоздушной обороны условного противника, выполнив учебные (электронные) пуски крылатых ракет», - говорится в сообщении.

Тренировка проходила в условиях полевого выхода. Расчеты совершили марш в назначенный район, где ракетчики выполнили развертывание комплексов на неподготовленных позициях.

«В полевых условиях боевые расчеты соединения отработали вопросы по проверке систем ракет, выполнили их перегрузку с использованием транспортно-заряжающих машин. Ракетчики также выполнили задачи по смене стартовых позиций, отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы», - сообщает округ.