Уничтожение украинской бронетехники беспилотником показали на видео

Ударные беспилотные комплексы "Иноходец" задействованы на Украине для уничтожения бронетехники и автомобилей ВСУ. Видеозапись боевого применения обнародовало Минобороны России.

На кадрах показан полет беспилотника с противотанковой ракетой, а также демонстрация записи объективного контроля при нанесении точечных ударов. В результате цели оказались успешно поражены.

В Минобороны РФ отметили, что боевое применение дрона проходило в сложных метеоусловиях.

Отметим, что это не первое применение беспилотников типа "Иноходец" во время спецоперации. По данным Минобороны РФ, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 136 военных объектов Украины, в том числе: семь пунктов связи и управления, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радара и одна станция РЭБ. Кроме того, ВСУ лишись четырех складов боеприпасов. Дронами обстреляны 72 места скопления боевой техники.

Справка "РГ"

"Иноходец" относится к классу тяжелых многоцелевых беспилотников. Аппарат предназначен для разведки, выполнения патрульных полетов, также огневой поддержки военных подразделений. При взлетном весе 1200 килограмм "Иноходец" может нести 300 килограмм полезной нагрузки. Высоту до 7,5 километров, скорость до 200 километров в час. Радиус применения - 300 километров. На вооружение беспилотники поступили в декабре 2020 года.

Николай Грищенко