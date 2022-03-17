Войти
Российская газета

Уничтожение украинской бронетехники беспилотником показали на видео

266
0
0

Ударные беспилотные комплексы "Иноходец" задействованы на Украине для уничтожения бронетехники и автомобилей ВСУ. Видеозапись боевого применения обнародовало Минобороны России.

На кадрах показан полет беспилотника с противотанковой ракетой, а также демонстрация записи объективного контроля при нанесении точечных ударов. В результате цели оказались успешно поражены.

В Минобороны РФ отметили, что боевое применение дрона проходило в сложных метеоусловиях.

Отметим, что это не первое применение беспилотников типа "Иноходец" во время спецоперации. По данным Минобороны РФ, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 136 военных объектов Украины, в том числе: семь пунктов связи и управления, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радара и одна станция РЭБ. Кроме того, ВСУ лишись четырех складов боеприпасов. Дронами обстреляны 72 места скопления боевой техники.

Справка "РГ"

"Иноходец" относится к классу тяжелых многоцелевых беспилотников. Аппарат предназначен для разведки, выполнения патрульных полетов, также огневой поддержки военных подразделений. При взлетном весе 1200 килограмм "Иноходец" может нести 300 килограмм полезной нагрузки. Высоту до 7,5 километров, скорость до 200 километров в час. Радиус применения - 300 километров. На вооружение беспилотники поступили в декабре 2020 года.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
24.11.2021
Русский «Александр Македонский»
08.02.2021
Фоторепортаж с выставки Aero India 2021
12.05.2020
«Патриотов» все меньше: что США выводят из Саудовской Аравии
29.04.2020
Жертвы импортных сердец
01.07.2019
Клоны дронов
09.11.2015
Пентагон решил выпустить на поле боя рельсотрон
25.09.2013
Russia Arms EXPO 2013 – на полигоне все как на ладони
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 04:24
  • 119
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 17.03 04:21
  • 19786
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 02:13
  • 3
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 17.03 01:48
  • 1
Францию уличили в поставках России военного оборудования вопреки санкциям
  • 16.03 22:31
  • 2
Япония запросила нового мирового порядка
  • 16.03 22:24
  • 7
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 16.03 21:19
  • 1
Салливан и представитель КНР провели "основательное" обсуждение ситуации на Украине - Белый дом
  • 16.03 15:58
  • 243
В США удивились размерам Су-75
  • 16.03 11:13
  • 16
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 16.03 10:07
  • 7
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов
  • 15.03 14:53
  • 1
Стало известно о планируемых испытаниях российского ударного робота
  • 15.03 11:52
  • 2
Мечта, а не самолет
  • 15.03 09:06
  • 200
Дополнительные функции
  • 15.03 06:55
  • 5
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 15.03 04:57
  • 9
В Вашингтоне заявляют, что США, несмотря на предупреждения РФ, продолжат поставки оружия на Украину