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Российская газета

Дрон снял уничтожение склада боеприпасов ВСУ под Черниговом

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Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения боевой техники и склада боеприпасов ВСУ в Черниговской области.

Спрятанное на железнодорожной станции хранилище вооружения нашел российский беспилотник . Далее начала работать артиллерия, а дрон корректировал огонь. Несколькими прямыми попаданиями высокоточных снарядов склад и техника были уничтожены.

- В ходе выполнения огневой задачи был ликвидирован совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц военной техники, - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее прямым попаданием высокоточного снаряда "Краснополь" была выведена из строя телевышка в Киеве, использовавшаяся ВСУ как ретранслятор.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Краснополь
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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