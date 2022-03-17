Дрон снял уничтожение склада боеприпасов ВСУ под Черниговом

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения боевой техники и склада боеприпасов ВСУ в Черниговской области.

Спрятанное на железнодорожной станции хранилище вооружения нашел российский беспилотник . Далее начала работать артиллерия, а дрон корректировал огонь. Несколькими прямыми попаданиями высокоточных снарядов склад и техника были уничтожены.

- В ходе выполнения огневой задачи был ликвидирован совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц военной техники, - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее прямым попаданием высокоточного снаряда "Краснополь" была выведена из строя телевышка в Киеве, использовавшаяся ВСУ как ретранслятор.

Антон Валагин