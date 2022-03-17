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ЦАМТО

В Японию прибыл первый БЛА RQ-4B "Глобал Хок"

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Источник изображения: Фото: dvidshub.net

ЦАМТО, 16 марта. На авиабазе Мисава Воздушных сил самообороны Японии 12 марта после перелета из США совершил посадку первый высотный разведывательный БЛА RQ-4B "Глобал Хок" производства Northrop Grumman.

Судя по фото аппарата, он все еще несет временную маркировку ВВС США, которая закрывает японские обозначения. Предположительно, это связано с юридическими формальностями.

Как сообщал ЦАМТО, Япония в конце 2014 года объявила о выборе БЛА RQ-4 "Глобал Хок" компании Northrop Grumman для оснащения Воздушных сил самообороны страны.

В ноябре 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 3 БЛА RQ-4B Блок.30 (I) "Глобал Хок" с комплектом средств обнаружения EISS, 16 комплектов систем инерциальной/GPS навигации, а также другого связанного с контрактом оборудования, запчастей и услуг. Как было заявлено, общая стоимость продажи может составить 1,2 млрд. долл.

В октябре 2017 года Минобороны США заключило с Northrop Grumman первый контракт стоимостью 130,469 млн. долл. на закупку оборудования с длительными сроками изготовления для БЛА RQ-4 Блок.30 (I) "Глобал Хок" Воздушных сил самообороны Японии.

Летные испытания первого RQ-4 начались в апреле 2021 года, второго – в июне 2021 года. Как планируется, все БЛА поступят на вооружение сил самообороны Японии до конца 2022 года.

БЛА будут эксплуатировать с авиабазы "Мисава" на севере Японии. В апреле 2020 года японские законодатели приняли закон, разрешающий создание на этой базе эскадрильи БЛА. Подразделение было сформировано в 2021 году.

По имеющейся информации, длина RQ-4B составляет 14,5 м, размах крыла – 39,8 м, максимальный взлетный вес – 14640 кг. Аппарат способен выполнять патрулирование продолжительностью до 32 часов на высотах до 18,3 тыс. м, развивать скорость 575 км/ч, нести полезную нагрузку весом 1360 кг. Дальность полета БЛА составляет 16 тыс. км.

Несмотря на приобретение трех RQ-4 в США, Япония планирует самостоятельно разработать БЛА класса HALE для наблюдения за КНДР и территориями вокруг удаленных юго-западных островов. Для достижения этой цели Япония намерена сотрудничать с Израилем, который, по данным Janes World Air Forces, выразил готовность поделиться секретными технологиями.

Заказчиками RQ-4 также являются ВВС США, НАТО и Республика Корея.

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