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Военное обозрение

США заявили о планах нарастить военное присутствие в Арктике

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты намерены значительно расширить военное присутствие в Арктике, в настоящее время в Пентагоне рассматривают различные варианты усиления своих позиций в этом регионе.

США на сегодняшний день не имеют большого влияния в Арктике, что не устраивает Вашингтон, считающий этот регион важным стратегическим местом. Американские военные заявляют, что необходимо приложить больше усилий для расширения военного присутствия в Арктике, в том числе с помощью строительства новых военных баз и развертывания новых военных соединений. Как сообщила министр армии (сухопутных войск) США Кристин Уормут, в настоящее время рассматриваются различные варианты.

Мы можем больше сделать, мы думаем, как использовать возможности, которые у нас уже есть в Арктике. Очевидно, что это очень важное стратегическое место. Мы изучаем, что мы можем сделать там с помощью вооруженных сил

- заявила она.

По словам начальника штаба Сухопутных войск США генерала Джеймса Макконвилла, имеются планы развертывания в арктическом регионе "бригады арктического типа", которая будет специально подготовлена к ведению боевых действий в северных условиях. Также в планах американских военных развертывание в Баренцевом море эсминцев УРО, строительство ледоколов и т.д.

Ранее неоднократно сообщалось, что США имеют планы на Северный морской путь и не прочь завладеть им. О военном решении пока разговора не шло, но попытки давления на Россию с целью перевести Севморпуть под управление "мирового сообщества", а точнее - США, уже предпринимались, но были пресечены Москвой. Не исключается, что в настоящее время США попытается воспользоваться ситуацией, наращивая давление на Россию, в том числе, и в Арктике.

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Россия
США
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Арктика
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