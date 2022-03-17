Новое полевое снаряжение для ВС Нидерландов.

В течение последних нескольких лет ВС Нидерландов закупают новое полевое снаряжение, получившее обозначение индивидуальной системы солдата (Individueel Soldaat Systeem, ISS). Эта модульная экипировка включает в себя новые элементы снаряжения (Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem, VOSS, рус. - улучшенная оперативная система солдата) и новую систему формы одежды (Defensie Operationeel Kleding System, DOKS). Обе составляющие выполнены в новом камуфляже, получившем обозначение фрактальный нидерландский образец (Netherlands Fractal Pattern, NFP).

Новое полевое снаряжение армии Нидерландов

Новое полевое снаряжение – камуфляж и форма одежды

Камуфляж доступен в нескольких цветах: зеленый (NFP-green) для лесистой местности и городских районов, бежевый (NFP-tan) для засушливых областей, а также более грубый и простой NFP-multitone, как смешанная форма для персонального снаряжения. Военнослужащие ВМС получат обмундирование голубого оттенка (NFP-navy). Соответствующий камуфляж (NFP-arctic) разработан и для арктических регионов.

Полевого снаряжения для экипажей бронетехники

Новая система формы одежды DOKS включает в себя различные слои и элементы. В её составе: полевые брюки и рубашка, полевая блузка, а также одежда для защиты от влаги. Разработана новая комбинация полевого снаряжения для экипажей бронетехники. Первоначально она была поставлена голландским танкистам 414 германо-голландского танкового батальона. В систему DOKS также введена новая каска (шлем) модели Batlskin Viper P6N от американской компании Revision.

Новая каска модели Batlskin Viper P6N

По сообщениям источников, решение об оснащении национальных ВС современным полевым снаряжением правительство Нидерландов приняло в середине 2016 г. Реализация началась в 2017 г. После увеличения оборонного бюджета в 2018 г. проект, первоначально согласованный для некоторых частей, распространили на все вооруженные силы. Как утверждается, в рамках проекта DOKS от 40 до 45 тыс. военнослужащих ВМС, СВ, ВВС и военной полиции получат новую систему формы одежды и новую каску. Каска для военной полиции будет иметь черный оттенок.

VOSS – улучшенная оперативная система солдата

Составной частью проекта ISS является новое модульное снаряжение. Оно включает в себя защитный жилет с дополнительными элементами, набор карманов для магазинов и другую боевую нагрузку, а также несколько рюкзаков:

большой объемом 100 литров в комплекте с двумя боковыми карманами по 10 л;

рюкзак для патрулирования (50 л + 5 л боковые карманы);

небольшая 25 л «сумка для переноски» для кратковременного использования или для упаковки аварийного комплекта имущества.

Большой рюкзак объемом 100 литров

Центральным элементом VOSS является «умный жилет» (Smart Vest). Он обеспечивает баллистическую защиту, распределяет боевую нагрузку и в сочетании с рюкзаком облегчает переноску тяжелых грузов. «Умным» жилет становится, благодаря компонентам сетевого боевого управления, поставляемым компанией Elbit. Главным образом, речь идет о портативной программно-определяемой радиостанции E-LynX, планшетном компьютере Raptor и связанными с ними средствами коммуникаций.

"Умный жилет" системы VOSS

Новое полевое снаряжение, частично, уже передано голландским военнослужащим, действующим за границей. В частности, поскольку на определенном этапе не удавалось ускорить введение DOKS, в июне 2018 г. Министерство обороны Нидерландов через Агентство НАТО по поддержке и закупкам в качестве временного решения для международных миссий приобрело камуфляж Multicam-Monturen. Подразделения же специального назначения (Korps Commando Troepen, KCT) получили камуфляж Multicam уже в 2017 г.

Тестирование полевого снаряжения в войсках

Новое полевое снаряжение тестировалось в 11 аэромобильной, 13 легкой и 43 механизированной бригадах, в корпусе морской пехоты, а также в подразделениях обеспечения безопасности ВВС. Испытания проходили под руководством Агентства по закупкам (Defensie Materieel Organisatie, DMO). Основное внимание уделялось эргономике, функциональности и тактическим аспектам, а также установлению связи с наземной и воздушной техникой.

Как сообщалось, новое полевое снаряжение планировалось поставить в войска в период с 2020 по 2022 годы.

По материалам ресурса esut.de