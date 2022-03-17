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Интерфакс-АВН

Российские военные провели учение по защите аэродрома с бронетехникой в Киргизии

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Российский военнослужащий на учениях ОДКБ "Рубеж-2021" на полигоне Эдельвейс в Киргизии
Российский военнослужащий на учениях ОДКБ "Рубеж-2021" на полигоне Эдельвейс в Киргизии.
Источник изображения: © Sputnik / Табылды Кадырбеков

Екатеринбург. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Действия при попытке захвата военного аэродрома условным противником отработали на учении военнослужащие российской военной базы, дислоцированной в Киргизии, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в среду.

"Согласно замыслу учения, три группы условного противника пытались проникнуть на территорию российского военного аэродрома через контрольно-пропускной пункт, а также ограждение. Основные подразделения охраны аэродрома были подняты по тревоге и при помощи БТР-82А блокировали КПП со стороны аэродрома, а также прикрыли стоянки авиационной российской техники", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

Кроме того, на учении специалисты радиоэлектронной борьбы подавили сигналы радиосвязи условного противника.

"Совместно с подразделениями антитеррора российской военной базы и военнослужащими военной полиции было осуществлено задержание условного противника", - отметили в ЦВО.

"Всего в учении было задействовано около 200 военнослужащих и пять единиц легкобронированной техники", - уточнили в ЦВО.

Объединенная российская военная база "Кант" расположена в Чуйской области Киргизии. База является частью коллективных сил быстрого развертывания, участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На ее вооружении находятся штурмовики Су-25СМ, модернизированные вертолеты Ми-8МТВ5-1.

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Страны
Киргизия
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Ми-8
Ми-8МТ
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Компании
Минoбороны РФ
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