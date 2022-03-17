Артиллеристы ЮВО в ходе учений уничтожили инфраструктурные объекты "противника" на полигоне Тарское

Ростов-на-Дону. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Артиллеристы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) во время учений уничтожили инфраструктурные объекты условного противника на полигоне Тарское в Республике Северная Осетия - Алания, сообщает в среду пресс-служба ЮВО.

"Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Орлан-10" провели разведку в заданной местности, где обнаружили объекты военной инфраструктуры условного противника. После получения разведданных, командованием было принято решение ликвидировать объекты массированным артиллерийским ударом гаубиц "Мста-Б"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по установленным расчетами БЛА координатам целей артиллеристы выполнили стрельбу на максимальной прицельной дальности. Также перед расчетами гаубиц была поставлена задача уничтожить живую силу "противника", укрывающуюся в специальных сооружениях.

Кроме того, военнослужащие отработали задачи инженерной разведки и организации устойчивой связи в сложной обстановке.