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Интерфакс-АВН

Военные в ЕАО в ходе учений отработали пуски крылатых ракет комплекса "Искандер -М"

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"Искандер-М"
"Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Морозов

Биробиджан. 16 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Расчеты ракетного соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) провели тренировку пусков крылатых ракет комплекса "Искандер - М" в ходе учений на территории Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"Получив координаты, расчеты ОТРК "Искандер-М" уничтожили командные пункты и средства противовоздушной обороны условного противника, выполнив учебные (электронные) пуски крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тренировка проходила в условиях полевого выхода. Расчеты совершили марш в назначенный район, где ракетчики выполнили развертывание комплексов на неподготовленных позициях.

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