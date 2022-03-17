Войти
ТАСС

Источник: 104-я воздушно-десантная дивизия может быть воссоздана в составе ВДВ

300
0
0
Военнослужащие воздушно-десантных войск на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Военнослужащие воздушно-десантных войск на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Предполагается, что новое соединение ВДВ будет трехполкового состава, включая 345-й парашютно-десантный полк, сообщил собеседник ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Легендарная 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (ВВД) может быть воссоздана в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Принципиальное решение о воссоздании 104-й ВВД принято, однако сроки его реализации пока не определены", - сказал он.

По его словам, предполагается, что новое соединение ВДВ будет трехполкового состава, включая 345-й парашютно-десантный полк.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В период Советского Союза с 1946 года и до вывода в Ульяновск в 1993 году дивизия дислоцировалась в Азербайджане. Сводные подразделения 104-й дивизии принимали участие в нескольких вооруженных конфликтах. В августе-сентябре 1992 года 345-й полк был передислоцирован в Республику Абхазия и выведен из состава дивизии. В 1993-м дивизия была выведена из Азербайджана и полностью передислоцирована в город Ульяновск. В 1998 году она была реорганизована в 31-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.

В настоящее время в составе ВДВ России четыре воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизии, в том числе две трехполкового состава и пять бригад.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Азербайджан
Россия
Похожие новости
17.11.2020
День (Украина): почему победил Азербайджан и проиграла Армения
24.08.2020
Министры обороны стран - участниц "Танкового биатлона" приехали поддержать свои команды
16.07.2020
Дрон ВВС США провел девятичасовую разведку у южных рубежей России
18.09.2019
Экс-посол США: Россия готовила почву для войны в Грузии заранее, но мы отговаривали Саакашвили
04.03.2013
Голубые каски специального назначения
17.05.2011
Пресс-релиз о 4-м Международном салоне средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2011"
30.07.2008
Россия угрожает США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 04:24
  • 119
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 17.03 04:21
  • 19786
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 02:13
  • 3
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 17.03 01:48
  • 1
Францию уличили в поставках России военного оборудования вопреки санкциям
  • 16.03 22:31
  • 2
Япония запросила нового мирового порядка
  • 16.03 22:24
  • 7
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 16.03 21:19
  • 1
Салливан и представитель КНР провели "основательное" обсуждение ситуации на Украине - Белый дом
  • 16.03 15:58
  • 243
В США удивились размерам Су-75
  • 16.03 11:13
  • 16
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 16.03 10:07
  • 7
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов
  • 15.03 14:53
  • 1
Стало известно о планируемых испытаниях российского ударного робота
  • 15.03 11:52
  • 2
Мечта, а не самолет
  • 15.03 09:06
  • 200
Дополнительные функции
  • 15.03 06:55
  • 5
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 15.03 04:57
  • 9
В Вашингтоне заявляют, что США, несмотря на предупреждения РФ, продолжат поставки оружия на Украину