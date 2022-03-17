Источник: 104-я воздушно-десантная дивизия может быть воссоздана в составе ВДВ

Военнослужащие воздушно-десантных войск на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

Предполагается, что новое соединение ВДВ будет трехполкового состава, включая 345-й парашютно-десантный полк, сообщил собеседник ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Легендарная 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (ВВД) может быть воссоздана в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Принципиальное решение о воссоздании 104-й ВВД принято, однако сроки его реализации пока не определены", - сказал он.

По его словам, предполагается, что новое соединение ВДВ будет трехполкового состава, включая 345-й парашютно-десантный полк.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В период Советского Союза с 1946 года и до вывода в Ульяновск в 1993 году дивизия дислоцировалась в Азербайджане. Сводные подразделения 104-й дивизии принимали участие в нескольких вооруженных конфликтах. В августе-сентябре 1992 года 345-й полк был передислоцирован в Республику Абхазия и выведен из состава дивизии. В 1993-м дивизия была выведена из Азербайджана и полностью передислоцирована в город Ульяновск. В 1998 году она была реорганизована в 31-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.

В настоящее время в составе ВДВ России четыре воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизии, в том числе две трехполкового состава и пять бригад.