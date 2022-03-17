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ТАСС

В России разработали беспилотник, который сможет определять химзаражение грунта

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Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина
Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина.
Источник изображения: fotovmire.ru

Управление беспилотником осуществляет оператор при помощи специального пульта

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Военный учебно-научный центр ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" Министерства обороны Российской Федерации запатентовал беспилотник, который позволит определять в грунте летучие вещества, в том числе отравляющие. Это следует из патента на изобретение, распространенного Федеральным институтом промышленной собственности (имеется в распоряжении ТАСС).

"Изобретение относится к аналитической химии, а именно к измерительным устройствам, оснащенным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), позволяющим дистанционно идентифицировать и количественно определять в грунте летучие вещества различной природы, в том числе отравляющие", - говорится в документе.

Управление беспилотником осуществляет оператор при помощи специального пульта. Предполагается, что после калибровки, установки пьезосенсоров в аналитическую камеру, включения всех систем в устройство закладывается маршрут полета. Далее беспилотник летит в назначенную точку, где плавно снижается до контакта как минимум одной стойки с поверхностью. После этого фиксируется высота и выдвигаются остальные стойки.

Процесс анализа

"При помощи камеры оператор контролирует процесс посадки. После приземления беспилотного летательного аппарата оператор с помощью устройства спуска и подъема, которое работает аналогично телескопической опорной стойке, устанавливает газоанализатор на поверхности, контролируя его установку по срабатыванию датчика контакта газоанализатора с опорной поверхностью", - говорится в документе.

Если в грунте присутствует химическое заражение, пары отравляющих веществ адсорбируются на разнородных сорбционных покрытиях пьезосенсоров. При этом частота колебаний пьезосенсоров снижается, эта информация передается оператору на пульт управления и визуализируется в виде диаграмм. "По площади диаграммы устанавливается концентрация отравляющего вещества в грунте", - отмечается в патенте.

После этого беспилотник может быть отправлен в следующую точку. Базовая частота колебаний пьезосенсоров восстанавливается самопроизвольно между перелетами. "Воздушные потоки, создаваемые винтами беспилотного летательного аппарата мультироторного типа и встречными потоками воздуха, ускоряют процесс десорбции. Время самовосстановления пьезосенсоров не превышает 3 мин", - уточняется в документе.

Предполагается, что устройство можно изготавливать из узлов и агрегатов, серийно выпускаемых промышленностью.

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