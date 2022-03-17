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ТАСС

Астронавты NASA завершили выход в космос с МКС

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Американский астронавт Кейла Бэррон
Американский астронавт Кейла Бэррон.
Источник изображения: NASA/Bill Ingalls

Следующий выход намечен на 23 марта

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Американские астронавты Кайла Бэррон и Раджи Чари успешно завершили выход в космос с борта Международной космической станции (МКС) для подготовительных работ по дальнейшей установке на орбитальном комплексе более мощных панелей солнечных батарей iROSA. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход в космос завершился в 22:06 мск, продлившись шесть часов 54 минуты. Астронавты смонтировали на одной из ферм кронштейн, к которому в последующем будет закреплена панель iROSA массой почти 340 кг. Для Чари это был первый опыт работы за пределами станции, Бэррон уже участвовала в замене антенны в декабре прошлого года.

Следующий выход намечен на 23 марта. Двое астронавтов NASA должны будут присоединить шланги к радиатору теплоотводящей системы МКС, установить кабели питания и передачи данных на модуле Columbus, а также заменить одну из видеокамер станции.

Помимо Бэррон и Чари, на МКС сейчас вахту несут россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай и Том Маршберн, немец Маттиас Маурер.

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