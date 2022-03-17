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Военно-промышленный курьер

США подталкивают страны ЕС принять Украину в НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон готов поддержать любое решение украинских властей относительно вступления в НАТО.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГосдепартаментаСША Нед Прайс в ходе брифинга.

«Мы постоянно подчеркиваем не только нашим украинским партнерам, но и странам всего мира, что это (вступление в НАТО. — Ред.) суверенные решения, которые наши украинские партнеры должны принять самостоятельно», — заявил он.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский, признал, что западные коллеги не дадут им войти в НАТО. Также он в очередной раз призвал альянс установить над Украиной бесполетную зону, отметив, что понимает все последствия, к которым это может привести, а также назвал опасения «самогипнозом» со стороны альянса.

15 марта посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков назвал вступление Украины в НАТО началом войны Североатлантического альянса с Россией, пишут Известия.

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Страны
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
Евросоюз
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