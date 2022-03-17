В Херсонской области националисты побросали технику, в спешке отступая

Брошенную украинскую бронетехнику наши военные находят не в полях на подступах к городу, а прямо во дворах.

Российские военные вчера опубликовали новое видео, снятое в Херсонской области. На нем запечатлена украинская бронетехника - танки, бронетранспортеры, БМП. Причем как в подбитом виде, так и абсолютно невредимая. Дело в том, что украинские военнослужащие и националисты побросали много вооружения и техники, в спешке отступая. Немало бронетехники наши военные обнаружили во дворах жилых домов и возле соцучреждений.

"Они прячутся за людьми и это делают осознанно. В последнее время украинская пресса стала печатать, что президент Зеленский якобы не знает об этом, и он такой приказ не отдавал, а отдал генштаб вооруженных сил Украины, чтобы сберечь личный состав и технику. Перекидывание ответственности с одного на другого приводит к тому, что здесь люди страдают, погибают, получают осколочные ранения, разбивается инфраструктура", - заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Тем временем вчера практически весь день продолжались массированные бомбардировки населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны позиций, еще занимаемых украинскими военными и националистами. "Украинские войска в 15.50 выпустили 20 ракет из "Градов" по населенному пункту Гольмовский", - сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Велся обстрел пожарно-спасательной части в городе Ясиноватая, повреждено остекление. Об этом сообщил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.

В ЛНР всего за полчаса украинские войска обстреляли населенные пункты Фрунзе, Донецкий и Калиново, выпустив 11 снарядов и 8 мин.

Что же касается следующей важной цели военных - города Мариуполь, то за него по-прежнему идут ожесточенные бои. Но все признают, что уже через несколько дней город будет освобожден от националистов. "Нашим подразделениям за минувшую ночь удалось серьезно продвинуться", - сообщил вчера глава ДНР Денис Пушилин, добавив, что ранее удалось заблокировать все поставки в Мариуполь оружия и техники для нужд противника.

"В Мариуполе проводится беспрецедентная по своим масштабам гуманитарная операция", - сообщил вчера начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, спасенные мирные граждане подтверждают все ранее сделанные выводы о кошмаре и ужасах, происходящих в городе. "Укронационалисты заминировали все подступы к городу, взорвали мосты. Жилые кварталы, детские сады, школы, медучреждения и другие объекты гражданской инфраструктуры превращены в опорные пункты, склады боеприпасов, огневые точки, а самих мариупольцев используют в качестве "живого щита"", - рассказал генерал Мизинцев.

Начальник НЦУО отметил, что бесчеловечность украинских неонацистов полностью подтверждается заимствованной ими у фашистов так называемой концепцией "фестунг" - "городов-крепостей". "Особый трагизм такой тактики заключается в том, что нацисты создавали все условия для массового уничтожения мирных жителей, чтобы не оставить ни одного живого свидетеля своих чудовищных преступлений", - рассказал военачальник.

Иван Петров