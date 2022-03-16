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Военное обозрение

Российский спецназ ликвидировал двух высокопоставленных офицеров ГУР МО Украины под Киевом

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Источник изображения: topwar.ru

Бойцы подразделения специального назначения ВС России ликвидировали под Киевом двух высокопоставленных офицеров Главного управления разведки Минобороны Украины. Как сообщается, случилось это в Бородянском районе Киевской области.

Изначально информация о ликвидации офицеров ГУР МОУ полковника Олега Ахмедова и капитана 1 ранга Дмитрия Сайчука (по документам прикрытия Дмитрий Сокол) прошла в соцсетях после вчерашней публикации в блоге военкора Евгения Поддубного. Позднее ее подтвердил источник в российских силовых структурах.

По имеющейся информации, украинские офицеры пытались проехать через блокпост, изображая российских военных, но были изобличены. Пытаясь скрыться они открыли огонь, но были ликвидированы. В машине, на которой они передвигались, была обнаружена американская взрывчатка C4 и взрыватели. По имеющейся информации, Ахмедов в последне время занимал должность начальника отдела применения сил специальных операций Спецрезерва ГУР в Киеве.

Ахмедов, занимавшийся плотно Крымом и вербовавший там агентуру и исполнителей диверсий, был заочно арестован Лефортовским районным судом Москвы в 2021 году и объявлен в международный розыск. Теперь в связи с его ликвидацией розыск будет прекращен.

И еще одна новость: Генштаб ВСУ рассматривает вопрос о расформировании 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха вооруженных сил Украины в связи с "масштабными потерями". Согласно сообщению пресс-службы Народной милиции ДНР, 53-ю бригаду ВСУ почти полностью "денацифицировали" на мариупольском направлении.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Владимир Мономах
Компании
Минoбороны РФ
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